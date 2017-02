Vivo V5 Plus resmi hadir di Indonesia

Vivo V5 Plus (ANTARA News/Natisha)





"V5 Plus pakai dual kamera depan," kata Manajer Produk PT. Vivo Mobile Indonesia saat peluncuran di Jakarta, Jumat.



V5 Plus, sama seperti pendahulunya, memiliki kamera depan beresolusi 20MP, lebih besar dari kamera belakang sebesar 16MP. Kali ini, Vivo juga menambah kamera 8MP di bagian depan.



Vivo mengubah jargon "perfect selfie" menjadi "ultimate photography" dengan menambah fitur baru Bokeh dan short refocus pada V5 Plus.



V5 Plus hadir dengan bodi metal dan bezel ultra slim, berlayar sentuh 5,5 inci yang dilengkapi corning Gorilla Glass generasi ke-5. Ponsel ini dilandasi dapur pacu Snapdragon 625 2.0GHz octa core, RAM sebesar 4GB dam kapasitas penyimpanan internal 64GB.



Baterai berkapasitas 3160mAh memakai teknologi fast charging 20 persen lebih cepat dari V5.



Ponsel ini memakai sistem operasi Funtouch OS 3.0 berbasis Android 6.0 dan menduung jaringan 4G (dual SIM). V5 Plus akan mulai dipasarkan pada 11 Februari, saat ini hanya tersedia dalam warna Gold, seharga Rp 5,499 juta.



