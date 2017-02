Vivo kembangkan produk kamera selfie

id

Vivo V5 Plus (ANTARA News/Natisha)

Jakarta (ANTARA News) - Merk ponsel asal China, Vivo, melihat swafoto alias selfie sebagai fenomena global sehingga mereka ingin mengembangkan produk di bidang tersebut.jadi kelanjutan kami untuk secara konsisten mengembangkan produk berdasarkan tagline kami," kata Brand Manager PT Vivo Mobile Indonesia Edy Kusuma saat peluncuran V5 Plus di Jakarta, Jumat.Vivo membuat V5 yang mengusung tema "perfect selfie", atau swafoto sempurna, dengan kamera depan 20MP. V5 Plus melanjutkan seri ponsel selfie itu dengan menghadirkan dual kamera depan 20MP dan 8MP, Vivo pun menggeser tagline sebelumnya dengan "ultimate photography".V5 Plus memiliki fitur baru di kamera depan,untuk tampilan wajah yang lebih tajam dan latar kabur, sertauntuk mengganti fokus setelah foto diambil. Fitur Bokeh itu dapat dipakai di kamera 8MP.Menurut Edy, dua kamera tersebut tidak saling tumpang tindih karena merupakan hasil riset mereka."Kami ada (bagian) riset dan pengembangan untuk mengembangkan fotografi," kata Edy.(Baca:Vivo merencanakan membangun bagian riset dan pengembangan di tujuh tempat, mulai dari Beijing (China) sampai San Diego (Amerika Serikat), termasuk Jepang yang merupakan pusat kamera dunia.Untuk pembangunan bagian tersebut di Indonesia, Vivo akan melihat perkembangan pasar Asia Pasifik karena Indonesia merupakan basis Asia Pasifik bagi Vivo."Indonesia punya market besar dan penting di Asia Pasifik," kata dia.Vivo akan meluncurkan dua hingga tiga produk pada 2017 ini.

