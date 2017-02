Saat ratusan dukun "cuci jalan" di Singkawang

id

cap go meh, singkawang

Pontianak (ANTARA News) - Ratusan tatung atau dukun menggelar ritual "cuci jalan" menjelang Festival Cap Go Meh di Kota Singkawang, Jumat.Satu persatu tatung yang kerasukan roh leluhur mendatangi Vihara Tri Dharma Bumi Raya (pusat kota). Ritual itupun menarik perhatian bagi masyarakat lokal maupun wisatawan yang memang sudah berada di Kota Singkawang.Ketua Panitia Imlek dan Cap Go Meh Singkawang, Wijaya Kurniawan mengatakan, ada sebanyak 565 tatung yang terdaftar di Sekretariat Panitia Imlek dan Cap Go Meh Singkawang.Dia berharap, peserta tatung yang sudah melakukan pendaftaran dapat tampil pada Festival Cap Go Meh yang akan digelar Sabtu (11/2) besok.Adapun rute yang akan dilalui peserta pawai tatung nanti, jelasnya, dimulai dari jalan Syafiudin (depan Sekretariat panitia), jalan Alianyang, jalan Firdaus, jalan Diponegoro, dan langsung menuju Altar tepatnya di perempatan Tugu Naga.Secara terpisah, Kasat Lantas Polres Singkawang, Iptu Fauzan mengatakan, pada hari H Festival Cap Go Meh, pihaknya akan melakukan rekayasa lalu lintas.Yang mana jalan Tani akan dijadikan akses menuju arah Pontianak dan Sambas. Untuk akses jalan Yohana Godang tembus ke Lohabang, akan pihaknya arahkan kepada kendaraan yang datang dari Pontianak menuju Bengkayang begitu juga sebaliknya.Kemudian, untuk Pos Pam Bhinneka Tunggal Ika, terangnya, akan pihaknya tempatkan personil lalu lintas dan dipertebal oleh personil dari Satbhara dan fungsi lain."Pos Pam Bhinneka Tunggal Ika ini, ada di simpang Sakok dan Condong," katanya.Sehingga, kendaraan yang datang dari arah Pontianak menuju Singkawang dalam rangka untuk menyaksikan kegiatan Cap Go Meh akan anggota monitoring (pengaturan) supaya tidak terjadi penumpukan.Mengingat simpang Sakok merupakan jalur lintasan utama bagi tamu-tamu PPIP yang berasal dari Pontianak saat pelaksanaan Cap Go Meh.Begitu juga dengan Pos Pam Bhinneka Tunggal Ika yang di Condong, pihaknya akan melakukan pengaturan kepada kendaraan yang berasal dari arah Roban dan jalan Kalimantan.Karena pada saat pelaksanaan Cap Go Meh, ada kegiatan kampanye yang kebetulan akan dilaksanakan di lokasi tersebut. "Jadi kita lakukan pengaturan supaya tidak terjadi penumpukan," tuturnya.Sedangkan untuk jalur lingkar luar (sepanjang Jalan Yohana Godang dan GM Situt) akan diberlakukan satu arah."Sehingga kendaraan yang datang dari arah Setia Budi menuju ke Saman Bujang, akan kita luruskan melalui Sindo Agung kemudian belok ke kiri melalui Jalan Niaga," tuturnya.Sedangkan kendaraan yang ingin mengarah Terminal Pasiran akan pihaknya luruskan menuju ke arah Setia Budi."Jadi penutupan atau rekayasa lalu lintas itu, diawali dari simpang tugu bambu pasiran, simpang Saman Bujang dan Kepol Mahmud," katanya.Di samping itu, pihaknya juga telah menyiapkan kantong-kantong parkir yang dikhusukan kepada tamu-tamu VVIP dan VIP.Untuk VVIP akan pihaknya tempatkan di sepanjang jalan Firdaus II (tepatnya depan Polres Singkawang), sedangkan tamu VIP akan ditempatkan di belakang panggung kehormatan.Kantong parkir kedua, ditempatkan di halaman STIE. Sedangkan jalan Alianyang, akan dijadikan kantong parkir kepada pengunjung yang berasal dari Alianyang."Sedangkan jalan Syafiudin dan Hermansyah dikhususkan untuk persiapan peserta tatung," katanya.Kepada pengunjung, diharapkan memanfaatkan kantong-kantong parkir yang sudah disediakan. Jangan sampai terjadi kebingungan, karena untuk lokasi jalur utama tidak di tutup.(Baca juga: 50 dubes akan hadiri festival CGM Singkawang

