Harapan Indonesia terakhir tumbang di Combiphar Open

id

combiphar open, Anthony susanto, David susanto, aditya hari sasongko, sunu

- Semifinal



Karunuday Singh (India)/Kelsey Stevenson (Kanada)



Aaron Addison (Australia)/Rhett Purcel (Inggris Raya) v Masaya Kobayashi/Yutaro Matsuzaki (Jepang) 6-3 6-4



Jakarta (ANTARA News) - Harapan Indonesia terakhir di seri pertama ajang Combiphar Tennis Open 2017, Jakarta, harus tumbang di putaran perempat final kejuaraan level ITF Mens Future tersebut.Pupusnya peluang Indonesia ini dipastikan setelah pasangan Aditya Hari Sasongko/Anthony Susanto dihentikan duet Jepang Masaya Kobayashi/Yutaro Matsuzaki di putaran perempat final kejuaraan berhadiah total 45 ribu dolar AS atau sekitar Rp600 juta ini di lapangan tenis Hotel Sultan Jakarta, Jumat.Duet kombinasi petenis senior dan junior itu harus mengakui keunggulan ganda asal Jepang melalui pertarungan rubber set dengan format super tie-break dengan skor akhir 4-6 7-6(5) [13-11]."Sayang sekali, padahal ada peluang untuk menang. Namun, ganda Jepang itu memang tampil lebih bagus dan konsisten sepanjang pertandingan," ucap Anthony seusai pertandingan.Kekalahan Aditya Hari Sasongko dan Anthony Susanto, mengakhiri kiprah petenis nasional anggota tim Pelatnas SEA Games 2017 di ajang ini. Sebelumnya, David Agung Susanto yang juga kakak kandung dari Anthony itu telah terhenti di putaran pertama tunggal serta di nomor ganda saat berpasangan dengan Sunu Wahyu Trijati."Bila melihat hasil yang diperoleh anak-anak, kami tentu saja kecewa. Namun kami berpikir positif agar hal ini menggugah kesadaran mereka untuk selalu meningkatkan diri. Dan turnamen ini menjadi ajang uji coba yang baik karena kualitas peserta yang datang bagus-bagus," tutur Pelatih Kepala Tenis Indonesia Suharyadi di lokasi yang sama.Dalam ajang Combiphar Tennis Open 2017, banyak kejutan terutama di nomor tunggal, dengan bertumbangannya para unggulan turnamen, hanya unggulan teratas, Ti Chen dari Taiwan yang mampu bertahan dari gempuran lawan untuk melaju ke semifinal yang dijadwalkan berlangsung pada Sabtu (11/2).Adapun hasil pertandingan pada Jumat (10/2) ini adalah:- Perempat Final1-Ti Chen (Taiwan) v Arthur Weber (Perancis) 6-3 6-1Kento Takeuchi (Jepang) v 4-Shintaro Imai (Jepang) 6-2 6-4Fajing Sun (Tiongkok) v 3-Finn Tearney (Selandia Baru) 6-7(12) 7-6(4) 6-4Karunuday Singh (India) v 2-Enzo Couacaud (Perancis) Walk Over- Perempat FinalSoichiro Moritani/Kento Takeuchi (Jepang) v Jorge Montero (Chile)/Chan Yeong Oh (Korsel) 7-6(8) 6-1Masaya Kobayashi/Yutaro Matsuzaki (Jepang) v Aditya Hari Sasongko/Anthony Susanto� 6-4 6-7(5) [13-11]

Editor: Monalisa