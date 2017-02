Xi dan Trump janji kembangkan hubungan konstruktif China-AS

id

Beijing (ANTARA News) - Presiden China Xi Jinping dan timpalan AS-nya Donald Trump berjanji untuk meningkatkan hubungan kerjasama saling menguntungkan dalam berbagai bidang dan mengembangkan hubungan konstruktif China-AS.Kedua pemimpin menyatakan hal itu dalam percakapan telepon hari Jumat, perbincangan pertama sejak Trump dilantik sebagai Presiden AS pada Januari, menurut kantor berita China Xinhua.Xi menyampaikan selamat kepada Trump sebagai presiden AS dan mengucapkan terima kasih atas kiriman suratnya Rabu untuk mengucapkan selamat berlibur bagi orang-orang China, yang merayakan tahun baru Imlek.Xi mengatakan ia sangat menghargai kesediaan Trump untuk memperluas kerjasama China-AS dan mengembangkan hubungan bilateral yang konstruktif yang akan menguntungkan kedua negara dan komunitas internasional.China dan Amerika Serikat telah mempertahankan komunikasi yang erat pada isu-isu yang menjadi perhatian bersama sejak pelantikan Trump, Xi mencatat, dan mengatakan bahwa kebutuhan dan urgensi memperkuat kerjasama China-AS semakin meningkat dalam menghadapi situasi internasional yang rumit saat ini dan berbagai tantangan.Perkembangan China dan Amerika Serikat dapat saling melengkapi dan saling mempromosikan, dan kedua negara benar-benar mampu menjadi mitra kerjasama yang baik, kata Presiden Xi.China berkomitmen untuk hidup berdampingan secara damai dengan negara-negara lain di dunia, serta melakukan kerjasama saling menguntungkan dengan mereka, kata Xi.China siap untuk meningkatkan kerjasama yang saling menguntungkan dengan Amerika Serikat di berbagai bidang seperti perdagangan dan ekonomi, investasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, energi, budaya dan infrastruktur.China akan memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan Amerika Serikat dalam urusan internasional dan regional untuk bersama-sama menjaga perdamaian dan stabilitas dunia, kata Xi menambahkan.Sementara itu, Trump mengatakan dia senang berbicara melalui telepon dengan Xi, menambahkan bahwa sangat penting bagi kedua negara untuk memelihara komunikasi tingkat tinggi.Trump menyatakan puas dengan komunikasi yang erat kedua belah pihak telah dipertahankan sejak ia menjabat dan kekaguman terhadap orang-orang China atas prestasi bersejarah yang telah mereka capai dalam mengembangkan negara mereka.Mengembangkan hubungan AS-China telah memenangkan dukungan luas dari rakyat AS, Trump mengatakan, menambahkan bahwa kedua negara, sebagai mitra kerjasama, bisa membuat upaya bersama untuk membantu hubungan bilateral mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya.Amerika Serikat berkomitmen untuk meningkatkan kerjasama saling menguntungkan dengan China dalam perekonomian, perdagangan, investasi dan urusan internasional, kata Trump.Selain itu, Trump mengatakan ia sepenuhnya memahami pentingnya kebijakan satu-China, dan menambahkan bahwa pemerintah AS mematuhi kebijakan tersebut.Pernyataan Trump itu pun disambut baik oleh Xi yang mengatakan bahwa kebijakan tersebut merupakan dasar politik hubungan China-AS, demikian Xinhua melaporkan.

