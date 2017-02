26 dubes ke Singkawang hadiri perayaan Cap Go Meh

id

perayaan cap go meh, imlek, kota singkawang

Pontianak (ANTARA News) - Wakil Gubernur Kalimantan Barat Christiandy Sanjaya menyambut 26 duta besar dari negara-negara sahabat yang akan menghadiri kegiatan Cap Go Meh di Kota Singkawang, Sabtu."Sampai hari ini, ada sekitar 26 duta besar negara sahabat yang sudah hadir di Kalbar dan akan menghadiri kegiatan di Cap Go Meh Singkawang," kata Christiandy di Pontianak, Jumat.Kedatangan 26 duta besar negara sahabat di sambutnya bersama wakapolda Kalbar, konjen RI Serawak Kuching, SKPD di lingkungan pemprov kalbar dan lain sebagainya di Istana Rakyat Kalbar.Pada acara penyambutan itu, Pemprov Kalbar menyelenggarakan perjamuan makan siang, serta menampilkan akraksi tarian Naga di depan Istana Rakyat Kalbar.Pada sambutan selamat datang Wakil Gubernur Kalbar Drs. Christiandy Sanjaya, SE MM mengatakan Kalbar memiliki keberagaman budaya. Bahkan Seluruh budaya yang ada di Indonesia ada di kalbar.Ia menambahkan, kemajemukan penduduknya, membuat daerah kalbar menyimpan potensi budaya yang unik dan luhur sehingga apabila dikemas dengan baik,akan menjadi asset yang tak ternilai harganya guna meningkatkan pembangunan di daerah khususnya pengembangan industri pariwisata."Pemerintah Kalbar memiliki komitmen yang kuat untuk mendorong dan memberdayakan potensi budaya bagi pengembangan pariwisata. Salah satu wujud nyata dari komitmen tersebut adalah dengan menggelar berbagai evet upacara adat Robo-robo, Gawai Dayak, Naik Dango, Cap Go Meh dan lainnya," tutur Christiandy.Kegiatan-kegiatan tersebut menurutnya sangat penting dan strategis dalam kontek pembangunan dan pengembangan nilai-nilai budaya sejalan dengan kebijakan pemerintah daerah yang mengariskan bahwa pembangunan pariwisata di kalbar adalah berbasis pada alam dan budaya.Dirinya yakin, kedatangan para duta besar negara sahabat tentu akan membawa dampak yang sangat luar biasa untuk lebih memperkenalkan Kalbar di tingkat internasional.Di akhir aambutanya Christiandy Sanjaya menyampaikan ucapan terima kasih kepada para duta besar negara sahabat beserta seluruh tamu yang sudah hadir memberikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan event di daerah kalbar terutama di festival Cap Go Meh kali ini.Usai kegiatan di istana rakyat para duta besar negara sahabat bersama Wakil Gubernur Kalbar Christiandy Sanjaya dan rombongan mengunjungi Masjid Raya Mujahidin dan Gereja Katedral Santo Yosef Pontianak.

Editor: Suryanto