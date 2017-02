Pernyataan Trump picu Wall Street terus menguat

id

wall street, dow jones, nasdaq, saham amerika, donald trump

Para pedagang bekerja di lantai bursa New York (NYSE) sesaat setelah bel pembukaan di New York, AS, 9 Januari 2017. (REUTERS / Lucas Jackson)

New York (ANTARA News) - Wall Street mempertahankan kenaikannya pada Jumat (Sabtu pagi WIB), dengan semua tiga indeks utama memperbarui rekor tertinggi hari sebelumnya, karena investor menyambut janji Presiden Donald Trump untuk meluncurkan rencana pemotongan pajak dalam beberapa minggu mendatang.Indeks Dow Jones Industrial Average naik 96,97 poin atau 0,48 persen menjadi ditutup pada 20.269,37 poin. Sementara itu, indeks S&P 500 naik 8,23 poin atau 0,36 persen menjadi berakhir di 2.316,10 poin, dan indeks komposit Nasdaq bertambah 18,95 poin atau 0,33 persen menjadi ditutup pada 5.734,13 poin.Para analis mengatakan pernyataan Trump dan implikasi dari langkah itu segera memacu pasar.Di sisi ekonomi, harga impor AS naik 0,4 persen pada Januari, menyusul kenaikan 0,5 persen pada Desember, menurut Departemen Tenaga Kerja AS, Jumat.Harga ekspor AS meningkat 0,1 persen pada Januari, setelah naik 0,4 persen bulan sebelumnya.Di luar negeri, ekuitas Eropa meningkat secara luas pada Jumat (10/2) di tengah laporan-laporan laba. Indeks acuan DAX-30 di Bursa Efek Frankfurt naik tipis 0,21 persen, sedangkan indeks acuan FTSE-100 Inggris naik 0,40 persen.Di Asia, saham-saham Tokyo naik pada Jumat (10/2), dengan indeks Nikkei maju 2,49 persen, karena sentimen pasar didukung oleh pernyataan Trump tentang pemotongan pajak.Untuk minggu ini, semua tiga indeks utama membukukan keuntungan yang kuat, dengan Dow, S&P 500 dan Nasdaq masing-masing naik 1,0 persen, 0,8 persen dan 1,2 persen, demikian laporan Xinhua.(UU.A026)

Editor: Heppy Ratna