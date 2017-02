Jadwal siaran langsung sepak bola 11 - 14 Februari 2017

id

juergen klopp, jose mourinho, manchester united vs liverpool, jadawal laga

Jakarta (ANTARA News) - Saatnya bagi Juergen Klopp membuktikan bahwa momentum tidak ada artinya bila tidak dibarengi dengan kesungguhan bekerja lebih keras dan bekerja lebih fokus. Hanya saja, layaknya setiap kompetisi, Liverpool tentu siap kalah dan siap menang.Kebobolan dua gol tanpa balas ketika melawan Hull City di laga terakhir pekan lalu melecut pasukan asuhan Klopp untuk segera bangkit meraih kemenangan. Lawannya kali ini, Tottenham Hotspur di bawah asuhan pelatih Mauricio Pochettino. Duel itu akan dilangsungkan di Anfield Stadion pada Minggu dini hari, pukul 00.30 WIB.Sementara, Manchester United siap meladeni Watford dalam laga yang digelar di Old Trafford pada Sabtu, pukul 22.00 WIB. Kedua laga itu merupakan rangkaian pekan ke-25 Liga Inggris.Bhayangkara Surabaya United vs PS TNI, pukul 15.00 WIB, IndosiarArema Cronus vs Persija Jakarta, pukul 18.30 WIB, SCTVMiddlesbrough vs Everton, pukul 22.00 WIB, beIn Sport 3Stoke City vs Crystal Palace, pukul 22.00 WIB, MNC TVReal Betis vs Valencia, pukul 19.00 WIB, beIn Sport 2Deportivo Alaves vs Barcelona, pukul 21.15 WIB, beIn Sport 2/SCTVBayer Leverkusen vs Eintracht Frankfurt, pukul 21.30 WIB, Fox Sports 2Ingolstadt vs Bayern Muenchen, pukul 21.30 WIB, Fox Sports 1Darmstadt vs Borussia Dortmund, pukul 21.30 WIB, Fox Sports PlayPSM Makassar vs Persela Lamongan, pukul 15.00 WIB, IndosiarPersib Bandung vs Persiba Balikpapan, pukul 18.30, WIB SCTVLiverpool vs Tottenham Hotspur, pukul 00.30 WIB, beIn Sport 1/RCTIWolverhampton vs Newcastle United, pukul 00.30 WIB, beIn Sport 1Athletic Bilbao vs Deportivo la Coruna, pukul 00.30 WIB, beIn Sport 2Osasuna vs Real Madrid, pukul 02.45 WIB, beIn Sport 2Villarreal vs Malaga, pukul 18.00 WIB, beIn Sport 2Leganes vs Sporting Gijon, pukul 22.15 WIB, beIn Sport 2Wolfsburg vs Hoffenheim, pukul 21.30 WIB Fox Sports 1Freiburg vs Koln, pukul 23.30 WIB, Fox Sports 1Sriwijaya FC vs Barito Putera, Indosiar pukul 15.00 WIB IndosiarBali United vs Pusamania Borneo, SCTV pukul 18.30 WIB SCTVLas Palmas vs Sevilla, pukul 00.30 WIB, beIn Sport 2Atletico Madrid vs Celta Vigo, pukul 02.45 WIB, beIn Sport 2/SCTVSampdoria vs Bologna, pukul 00.00 WIB, beIn Sport 3Cagliari vs Juventus, pukul 02.45 WIB, beIn Sport 1Nantes vs Olympique Marseille, pukul 02.45 WIB, beIn Sport 3Bournemouth vs Manchester City, pukul 03.00 WIB, beIn Sport 1/RCTIEibar vs Granada, pukul 02.45 WIB, beIn Sport 2

Editor: AA Ariwibowo