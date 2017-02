Menteri Agama hadir Cap Go Meh Bogor

id

Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin, Pesta Rakyat Bogor Street, Festival, Cap Go Meh 2017

Bogor (ANTARA News) - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menghadiri Pesta Rakyat Bogor Street Festival Cap Go Meh 2017, sekaligus membuka secara resmi rangkaian acara yang digelar di Jl Suryakancana, Sabtu.Menteri Agama hadir mewakili Presiden Joko Widodo yang diundang oleh panitia. Menteri didampingi Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto dan Dadrem Kolonel Inf Mirza Agus, serta sejumlah pimpinan tokoh agama.Pesta Rakyat Bogor Street Festival Cap Go Meh dibuka pukul 16.00 WIB. Menteri Agama memberikan kata sambutan mengajak warga untuk menjaga kerukunan antar umat beragama.Pesta Rakyat Bogor Street Festival 2017 merupakan agenda tahunan yang ke-15 kalinya digelar terbuka bagi masyarakat. Acara resmi akan dimulai pukul 16.00 WIB sampai dengan selesai.Pawai Budaya ini menjadi sala satu agenda wisata di Kota Bogor yang mendatangkan pengunjung dari berbagai wilayah.Berbeda dengan tahun untuk menjaga toleransi antara umat beragama, pada saat Azan Magrib, kegiatan akan berhenti sejenak selama beberapa menit, sampai waktu solat berakhir."Kami menyebutnya gerakan membeku, diam tidak bergerak selama beberapa menit saat Azan Magrib berkumandang," kata Ketua Panitia Bogor Street Festival Cap Go Meh, Arifin Himawan.

Editor: Ruslan Burhani