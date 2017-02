Raf Simons tampilkan koleksi terbaru Calvin Klein di pekan mode New York

id

pekan mode new york, Calvin Klein, Raf Simons

New York (ANTARA News) - Debut perdana koleksi pimpinan kreatif baru Calvin Klein, Raf Simons, telah menjadi perbincangan di kota pada Jumat, hari kedua Pekan Mode New York.Perancang Belgia itu menampilkan koleksi busana untuk musim gugur/musim dingin 2017. Ia memberikan penghormatan kepada Amerika Serikat dengan menampilkan warna merah, putih dan biru dalam koleksinya.Gaya andalan Calvin Klein yaitu setelan dan blus netral tampak disegarkan oleh kantong berwarna cerah, kain tembus pandang, mantel plastik dan baju hangat berlengan unik.Editor Vogue Anna Wintour, aktris Millie Bobby Brown, Sarah Jessica Parker, Naomie Harris, Gwyneth Paltrow, Julianne Moore, Brooke Shields dan Greta Gerwig serta penyanyi rap ASAP Rocky termasuk di antara beberapa selebriti yang duduk sebagai tamu undangan saat para model menampilkan koleksi busana dengan irama lagu David Bowie, "This Is Not America."Acara ini adalah salah satu acara yang paling dinantikan dari Pekan Mode New York karena popularitas Simons, yang mengundurkan diri dari Christian Dior pada tahun 2015. Perancang itu, yang koleksi pertamanya untuk Calvin Klein akan muncul pada musim gugur 2017, melambaikan tangan pada penonton di akhir pertunjukan seraya menerima tepuk tangan yang meriah.Di luar panggung mode, model-model tampak bersantai dengan menghisap rokok sekalipun cuaca dingin.Perancang busana Kanada Jason Wu, yang merancang gaun renda biru laut yang dikenakan mantan ibu negara Michelle Obama untuk acara perpisahan suaminya, dijadwalkan tampil pada Jumat sore.Pekan Busana New York pada tahun ini menampilkan keragaman gaya aneka musim, mulai dari bulu buatan, pakaian bermotif bunga hingga setelan jas untuk cuaca hangat.Banyak perancang di acara semi tahunan itu, yang dimulai pada Kamis, akan menampikan koleksi pakaian musim gugur/musim dingin 2017, yang akan dipasarkan di toko beberapa bulan lagi.Tetapi, sebagian lain akan mengikuti kecenderungan, yang dimulai pada tahun lalu, dan menampilkan rancangan musim kali ini atau koleksi untuk musim semi/musim panas, yang dapat segera diperoleh konsumen."Kita juga melihat banyak perancang menampilkan koleksi musim semi bersamaan dengan koleksi lihat sekarang/beli sekarang," kata Katrina Mitzeliotis, Direktur Mode pada laman mode dan pesohor, HollywoodLife.com, "Terdapat keragaman lebih daripada sebelumnya terkait yang muncul di panggung."Dalam pekan mode kali ini juga ditampilkan banyak padu padan, atau padu padan jenis kain yang tampak seolah-olah disatukan dengan gaya santai, khusus untuk tampil di panggung pekan model musim ini, kata Roseanne Morrison, Direktur Mode The Doneger Group. Dia memperkirakan akan banyak setelan celana panjang dan pakaian dengan tampilan khusus.Sekalipun ide itu telah mulai berkembang, Catherine Bennett, wakil presiden senior, direktur pelaksana dari acara mode IMG memperingatkan bahwa itu bukanlah sebuah model bisnis untuk semua orang, demikian Reuters.(G003)

Editor: Ruslan Burhani