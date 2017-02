Klasemen Liga Inggris, ayo... Liverpool

id

London (ANTARA News) - Hasil-hasil pertandingan dan klasemen Liga Inggris (Premier League) pada Sabtu:Arsenal 2 Hull City 0Liverpool 2 Tottenham Hotspur 0Manchester United 2 Watford 0Middlesbrough 0 Everton 0Stoke City 1 Crystal Palace 0Sunderland 0 Southampton 4West Ham United 2 West Bromwich Albion 21 Chelsea 24 19 2 3 51 17 592 Tottenham Hotspur 25 14 8 3 46 18 503 Arsenal 25 15 5 5 54 28 50-------------------------4 Liverpool 25 14 7 4 54 30 49-------------------------5 Manchester City 24 15 4 5 49 29 49-------------------------6 Manchester United 25 13 9 3 38 21 487 Everton 25 11 8 6 40 27 41-------------------------8 West Bromwich Albion 25 10 7 8 34 31 379 Stoke City 25 8 8 9 30 36 3210 West Ham United 25 9 5 11 34 43 3211 Southampton 25 8 6 11 28 31 3012 Watford 25 8 6 11 29 42 3013 Burnley 24 9 2 13 26 35 2914 Bournemouth 24 7 5 12 35 47 2615 Middlesbrough 25 4 10 11 19 27 2216 Leicester City 24 5 6 13 24 41 2117 Swansea City 24 6 3 15 29 54 21-------------------------18 Hull City 25 5 5 15 22 49 2019 Crystal Palace 25 5 4 16 32 46 1920 Sunderland 25 5 4 16 24 46 191-3: Liga Champions4: Putaran kualifikasi Liga Champions5: Liga Europa6-7: Liga Europa tergantung piala domestik18-20: DegradasiBurnley vs Chelsea (13.30)Swansea City vs Leicester City (16.00)Bournemouth vs Manchester City (20.00)

