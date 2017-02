Pencetak gol Liga Italia, Edin Dzeko tunjukkan kualitas

id

edin dzeko, mauro icardi, liga italia, serie a

Penyerang AS Roma, Edin Dzeko, merayakan golnya ke gawang Pescara dalam laga lanjutan Liga Italia Seri A di Stadion Olimpico, Roma, Italia, Senin (28/11/2016) dini hari WIB. (twitter.com/asromaen)

Roma (ANTARA News) - Berikut daftar pencetak gol Liga Italia pada Sabtu waktu setempat.17 Edin Dzeko (AS Roma)16 Gonzalo Higuain (Juventus)Dries Mertens (Napoli)15 Mauro Icardi (Inter Milan)Andrea Belotti (Torino)12 Ciro Immobile (Lazio)10 Marco Borriello (Cagliari)Federico Bernardeschi (Fiorentina)Nikola Kalinic (Fiorentina)Giovanni Simeone (Genoa)9 Marek Hamsik (Napoli)Ilja Nestorovski (Palermo)Iago Falque (Torino)Cyril Thereau (Udinese)8 Carlos Bacca (AC Milan)Mohamed Salah (AS Roma)Alejandro Gomez (Atalanta Bergamo)Diego Falcinelli (Crotone)Jose Callejon (Napoli)Luis Muriel (Sampdoria)7 Ivan Perisic (Inter Milan)Lorenzo Insigne (Napoli)6 Diego Perotti (AS Roma)Franck Kessie (Atalanta Bergamo)Keita Balde Diao (Lazio)Gregoire Defrel (Sassuolo)

