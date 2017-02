Kelenteng Hock Siu Kiong dipadati warga Siak

id

Perayaan Cap Go Meh Di Magelang Sejumlah warga memakai kostum boneka Dewa saat mengikuti kirab Cap Go Meh di jalan utama Kota Magelang, Jawa Tengah, Senin (22/2). Perayaan Cap Go Meh di Magelang dimeriahkan dengan penampilan berbagai kesenian Tionghoa dan kesenian tradisional Jawa sebagai wujud kerukunan antar umat berbeda keyakinan. ANTARA FOTO/Anis Efizudin/aww/16. ()

Siak (ANTARA News) - Ribuan warga ramai memadati kelenteng Hock Siu Kiong guna menyaksikan dan memeriahkan malam Cap Go Meh atau malam penutupan tahun baru Imlek 2568 di Kabupaten Siak yang dibuka dengan ratusan nyala kembang api pada Sabtu malam (11/2).Acara yang dipusatkan di Kelenteng tertua di kabupaten Siak, yang sudah berumur 200 tahun ini bukan hanya sebagai festival budaya tahunan bagi etnis Tionghoa, namun ribuan masyarakat setempat suku lainnya juga turut menyaksikan kemeriahan malam Cap Go Meh, sehingga membuat sejumlah ruas jalan menjadi macet.Selain itu, di Kelenteng Hock Siu Kiong yang terletak di kawasan pecinan ini juga menggelar kegiatan Cap Go Meh yang dihadiri Bupati Siak Syamsuar, anggota DPRD dan sejumlah pejabat lainnya."Semoga kerukunan di Siak tetap terjaga meskipun berbeda agama, dan etnis," kata Bupati Siak Syamsuar pada malam Cap Go Meh di Siak, Sabtu.Dia juga berharap warga etnis Tionghoa di Kabupaten Siak membuka diri terhadap rencana pemerintah untuk menjadikan kelenteng Hock Siu Kiong sebagai penarik wisatawan."Kelenteng ini sudah berdiri ratusan tahun lamanya, pasti banyak sekali peninggalan-peninggalan didalamnya yang membuat wisatawan tertarik untuk mengetahuinya," katanya.Konsep yang diusung dalam perayaan Festival Cap Go Meh tersebut dengan menampilkan Parade Barongsai yang sudah digelar tadi pagi hingga sore, letusan kembang api berukuran besar, dan penampilan artis Taiwan.Setelah menyalakan kembang api Bupati Siak Syamsuar juga ikut menyumbangkan satu lagu guna memenuhi permintaan warga Tionghoa yang sedang merayakan malam penutupan perayaan tahun baru Imlek ini.Pembawa acara malam penutupan Cap Go Meh menyatakan bahwa tahun ini disebut dengan tahun ayam api. Mereka meramalkan bahwa simbol itu mengandung banyak rejeki. Ayam adalah hewan yang gigih dalam mencari makan.Sementara itu Polres Siak menyiagakan sebanyak 100 personel diturunkan untuk mengamankan malam Cap Go Meh, guna mengatur lalulintas dan pengamanan lainnya.Yang menjadi daya tarik kelenteng Hock Siu Kiong ini letaknya persis di depan Turap Singapore atau water front City, yang sengaja dibangun Pemda sebagai daya tarik wisatawan dan juga dari istana Siak.

Editor: AA Ariwibowo