Statistik Liverpool vs Tottenham

Liverpool (ANTARA News) - Belum genap laga berjalan 20 menit, pemain Liverpool Sadio Mane menjebol gawang Tottenham Hotspur dengan dua gol tanpa balas dalam laga Liga Inggris yang digelar di Stadion Anfield, Liverpool pada Sabtu waktu setempat (11/2).Mane mencetak dua gol pada menit 16 kemudian menit 18. Ia membuat kubu The Reds sumringah, lantaran mampu membawa Liverpool naik ke posisi keempat dengan mengumpulkan 49 poin dalam klasemen Liga Inggris setelah melakoni 25 pertandingan.Capaian ini bisa saja berubah dengan catatan Manchester City mampu menundukkan Bournemouth dalam duel pada Minggu (12/2).Paruh waktu: 2 : 0Full time: 2 : 0Kick off: 17:30Venue: AnfieldJumlah penonton: 53.159 orangCuaca: cerahWasit : Anthony TaylorManajer: Juergen KloppSkema: 4-3-3(7.2) 22.Mignolet(6.9) 2.Clyne(7.7) 21.Leiva(7.3) 32.Matip(6.8) 7.Milner(7.6) 5.Wijnaldum(7.1) 20.Lallana(6.9) 14.Henderson(8.6) 19.Mané(7.2) 11.Firmino(6.8) 10.CoutinhoManajer: Mauricio PochettinoSkema: 4-2-3-1(7.4) 1.Lloris(6.6) 2.Walker(6.6) 4.Alderweireld(5.4) 15.Dier(7.0) 33.Davies(6.9) 19.Dembélé(6.8) 12.Wanyama(6.1) 23.Eriksen(6.3) 20.Alli(6.3) 7.Heung-Min(6.5) 10.KaneSadio Mané (Liverpool) 8.6Lucas Leiva(Liverpool) 7.7Georginio Wijnaldum(Liverpool) 7.6Hugo Lloris(Tottenham) 7.4Joel Matip(Liverpool) 7.3* Total Shots: 17 - 7* Persentase penguasaan bola: 50.9- 49.1* Jumlah sentuhan bola: 638- 641* Persentase operan sukses: 71 - 70* Menang dribel: 5- 13* Usaha dribel:13- 19* Dribbled past: 13- 5* Persentase dribel sukses: 38- 68* Menang duel udara: 15 - 17* Tekel yang sukses: 18- 21* Upaya tekel: 31- 26* Persentase tekel sukses: 58- 81* Clearances: 16- 34* Interceptions: 11- 13* Sepak pojok: 10 - 3* Dispossessed: 13- 12* Errors: 0- 3* Pelanggaran: 14- 14* Offsides: 2- 122-Simon Mignolet; 2-Nathaniel Clyne, 32-Joel Matip, 21-Lucas Leiva (17-Ragnar Klavan 82'), 7-James Milner; 20-Adam Lallana, 14-Jordan Henderson, 5-Georginio Wijnaldum; 19-Sadio Mane (66-Trent Alexander-Arnold 90+2'), 11-Roberto Firmino, 10-Philippe Coutinho (23-Emre Can 77')1-Hugo Lloris; 2-Kyle Walker, 4-Toby Alderweireld, 15-Eric Dier, 33-Ben Davies; 12-Victor Wanyama, 19-Moussa Dembele (19-Moussa Sissoko); 23-Christian Eriksen (68-Harry Winks 71'), 20-Dele Alli, 7-Son Heung-Min (9-Vincent Janssen 82'); 10-Harry Kane

