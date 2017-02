Sekjen PBB serukan perangi hasutan yang kaitkan terorisme dengan Islam

id

terorisme

Riyadh (ANTARA News) - Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada Ahad (12/2) menyerukan memerangi hasutan yang mengaitkan terorisme dengan Islam, demikian laporan media lokal Al-Arabiya.Ia menyoroti pentingnya kerja sama kontra-terorisme PBB-Arab Saudi, dan menegaskan tekad dalam membantu semua negara yang memerangi terorisme.Guterres menambahkan kurangnya penyelesaian politik selama beberapa krisis telah meningkatkan aksi teror."Kita tak bisa mengalahkan terorisme di Suriah tanpa penyelesaian politik menyeluruh," kata Sekretaris Jenderal PBB tersebut, sebagaimana dikutip Xinhua.Selain itu, Guterres berterima kasih kepada Arab Saudi karena membantu Suriah dalam pembentukan delegasi oposisi mereka ke Konferensi Jenewa.Ia berpendapat perujukan di Irak mungkin dicapai melalui kerja sama semua pihak terakit serta penghormatan dan hidup berdampingan secara timbal-balik.Pada saat yang sama, Menteri Urusan Luar Negeri Arab Saudi Adel bin Ahmed Al-Jubeir mengatakan ia dan Guterres membahas Suriah, Libya dan upaya kontra-teror.Al-Jubeir juga mengkonfirmasi hubungan positif saat ini antaa Arab Saudi dan Amerika Serikat, dan menyatakan kedua negara itu sepakat mengenai beberapa masalah.Menteri itu berharap Presiden baru AS Donald Trump akan mempertimbangkan kembali Justice Against Sponsors of Terrorisme Act.Peraturan tersebut, yang disahkan pada 2016, menjamin korban aksi teror di Amerika hak untuk menuntut organisasi dan negara atas dukungan dan keterlibatan mereka pada terorisme.Selama kunjungan pertama Guterres ke Arab Saudi, Sekretaris Jenderal PBB tersebut bertemu dengan Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz As-Saud. Dalam pertemuan itu, Raja Arab Saudi menyampaikan selamat kepada Guterres karena ia memangku peran baru dan berharap ia berhasil.(C003)

