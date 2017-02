Adele menggebrak Grammy dengan "Hello"

id

Adele, Grammy Awards, Grammy

Adele menyanyikan "Hello" dalam Grammy Awards ke-59 di Los Angeles, California, Amerika Serikat, Minggu (12/2/2017). (REUTERS/Lucy Nicholson)

Jakarta (ANTARA News) - Adele menggebrak panggung Grammy Awards 2017 dengan hits-nya "Hello".Dia mendapat tepuk tangan meriah sesaat setelah siaran langsung CBS dibuka. Adele berdiri dalam gelap di atas panggung, sorotan lampu menerangi dirinya saat dia mulai bernyanyi. Video hitam-putih besar yang menampilkan dirinya diputar di belakangnya.Dia sedikit bergoyang menjelang akhir penampilannya. Penonton bersorak dan bertepuk tangan saat dia menghantam nada tinggi pada lagu yang sudah tak asing lagi tersebut.Penyanyi dan penulis lagu asal Inggris itu menghadiri penghargaan tersebut untuk lima nominasi yang diraihnya, termasuk album terbaik, rekaman terbaik dan lagu terbaik tahun ini.Dalam acara penghargaan yang tidak ditayangkan di televisi, dia memenangi penampilan pop solo terbaik untuk "Hello" dan album vokal pop terbaik untuk albumnya "25".Dikutip dari The Hollywood Reporter, sebelum tahun ini, Adele telah memenangi 10 Grammy.Acara Grammy Awards ke-59 dipandu oleh host "The Late Late Show" James Corden, disiarkan langsung di CBS pada Minggu (12/2) pukul 17.00 waktu Los Angeles atau Senin (13/2) pukul 08.00 WIB.Baca juga: James Corden buka Grammy dengan rap tentang Trump

Penerjemah: Arindra Meodia