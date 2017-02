Cabai rawit merah Indramayu tembus Rp160 ribu

id

harga cabai, cabai rawit merah

Indramayu (ANTARA News) - Harga cabai rawit merah di pasar di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, mencapai Rp160 ribu per kilogram, harga tersebut diakibatkan pasokan yang berkurang."Sekarang harga cabai rawit merah Rp160 ribu per kilogram, kalau kemaren saya jual Rp130 ribu ada kebaikan yang banyak," kata seorang pedagang di Pasar Baru Indramayu, Mimin di Indramayu, Senin.Menurutnya kenaikan itu dikarenakan kurangnya pasokan dari pasar induk. Biasanya, kata dia, cukup banyak penjual yang menjual cabai rawit merah, namun saat ini hanya satu dua orang saja.Ia juga mengurangi pembelian dari yang biasanya mencapai 5-6 kilogram, sekarang paling banyak hanya 2 kilogram, karena mahalnya harga cabai rawit merah."Kalau belinya banyak, modalnya tidak cukup sekarang saja misalkan beli 2 kilogram sudah sampai Rp300 ribu, jadi belanjaan hanya dapet cabai saja," tuturnya.Adapun harga cabai rawit hijau mengalami penurunan, dari semula di kisaran Rp90 ribu menjadi Rp70 ribu per kilogram.Dengan mahalnya harga cabai, kata Mimin, pelangganpun mengurangi pembeliannya menjadi paling banyak seperempat kilogram. "Sekarang pembeli juga mengurangi pembelian dan yang paling banyak itu seperempat kilogram dan saya juga tidak melayani pembeli dengan nominal seribu atau lima ribu, sekarang pakainya ons," ujarnya.Sementara itu seorang pembeli, Umiyati, mengeluhkan harga cabai merah yang naik terus sehingga menambah pengeluaran belanja."Naik lagi harganya, jadi saya membeli setengah ons saja," katanya.

Editor: Fitri Supratiwi