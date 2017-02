"Hello" Adele sabet "Song of the Year" di Grammy

id

Jakarta (ANTARA News) - "Hello" milik Adele menyabet gelar "Song of The Year" dalam penghargaan tahunan Grammy Awards ke-59 pada Minggu malam waktu Los Angeles, atau Senin pagi WIB.Hal ini menandai kemenangan kelimanya dalam malam tersebut, setelah berhasil meraih "Best Pop Solo Performance", "Best Pop Vocal Album", "Record of the Year" dan "Album of the Year".Dalam sambutannya, dia meminta maaf karena telah mengumpat dalam penampilan tribute-nya untuk George Michael di Grammy.Adele menerima penghargaan tersebut bersama sang penulis lagu "Helllo", bersama Greg Kurstin.Dia juga menyampaikan penghormatan kepada rival utamanya dalam ajang penghargaan musik tahunan itu Beyonce, memuji albumnya ‘Lemonade’ dan menyebutnya inspirasi.“Semua penyanyi mengagumimu. Kamu cahaya kami,” kata penyanyi asal Inggris tersebut kepada Beyonce yang tampak tersentuh.Penyanyi asal Inggris tersebut mengalahkan Beyonce dengan lagu "Formation", Mike Posner dengan lagu "I Took a Pill in Ibiza", Justin Bieber dengan lagu "Love Yourself" dan Lukas Graham dalam lagu "7 Years".Itu kali kedua Adele memenangkan trofi Lagu Terbaik. Dia menyabet penghargaan itu pada 2012 dengan produser asal Inggris Paul Epworth untuk ‘Rolling in the Deep’.Penghargaan Grammy Awards ke-59 dipandu oleh James Corden, dan disiarkan langsung dari Staples Center, Los Angeles, di CBS, Hollywood Reporter dan AFP.(Baca juga: Adele menggebrak Grammy dengan "Hello"

