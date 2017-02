Beyonce sampaikan pidato kemenangan menginspirasi

id

Jakarta (ANTARA News) - Album terbaru Beyonce "Lemonade" memenangi penghargaan untuk kategori Best Urban Contemporary Album dalam Grammy Awards ke-59 pada Minggu malam waktu Los Angeles atau Senin WIB."Sangat penting bagi saya untuk menunjukkan gambaran kepada anak-anak saya yang merefleksikan kecantikan mereka sehingga mereka dapat tumbuh di dunia di mana mereka dapat bercermin," kata dia saat menerima penghargaan tersebut."Pertama, melalui keluarga mereka sendiri, serta berita, Super Bowl, Olimpiade, Gedung Putih dan Grammy dan melihat diri mereka dan tidak ragu bahwa mereka cantik, cerdas dan mampu," sambung dia.Baca juga: Beyonce tampil bagai ratu di panggung Grammy Kemenangan tersebut menjadi kemenangan kedua setelah memenangi Best Music Video untuk "Formation" selama pre-show.Beyonce mendapat nominasi terbanyak, dengan total sembilan nominasi, termasuk Record of the Year, Album of the Year dan Song of the Year."Lemonade" mengalahkan album "Ology" milik Galant, "We Are King" milik KING, "Malibu" milik Anderson. Paak dan "Anti" milik Rihanna dalam kategori Best Urban Contemporary Album Award.Penghargaan Grammy Awards ke-59 dipandu oleh James Corden, dan disiarkan langsung dari Staples Center, Los Angeles, di CBS.Baca juga: "Hello" Adele sabet "Song of the Year" di Grammy



