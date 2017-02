Thibaut Courtois, bagai mendapat harta karun

id

London (ANTARA News) - Sahibulhikayat...Chelsea mengukir keping drama sejarah di buku besar Liga Inggris dengan mendapat harta karun dalam diri penjaga gawang Thibaut Courtois yang tampil gemilang ketika melawan Burnley.Meski Chelsea ditahan imbang 1-1 oleh Burnley di laga Liga Inggris pada Minggu (12/2), justru Courtois mampu menorehkan penampilan impresif dengan melakukan sejumlah aksi penyelamatan dari gempuran lawan. Alhasil, gawang the Blues tidak kebobolan lebih banyak gol.Sahibulhikayat...gol balasan Burnley yang dicetak oleh Robbie Brady dengan tendangan bebas yang keras justru mampu merobek jala skuad The Blues yang dijaga oleh Courtois."Lawan mampu mencetak lebih dari satu gol. Kenyataannya, mereka memang mampu meraih poin ketika bertanding di kandang. Ini pertandingan tandang yang sulit," kata Courtois."Pertandingan berjalan alot, salah satunya karena cuaca sangat dingin. Ini bukan situasi yang ideal meski kami masih mampu mencetak gol," katanya sebagaimana dikutip dari laman Chelsea."Kami kemudian kebobolan dari tendangan bebas berkualitas yang dilepaskan oleh Robbie Brady. Ia menendang dengan sangat baik, yang menyebabkan kami kurang mampu mengembangkan permainan dalam 15 sampai 20 menit di babak pertama.""Kami tidak mampu menciptakan dan memanfaatkan peluang, utamanya di babak kedua. Pada akhirnya, kami senang karena mampu memperoleh poin, karena kami ingin meraih kemenangan," katanya."Jari saya sempat menepis tendangannya, meski akhirnya bola masuk ke gawang," kata penjaga gawang berpaspor Belgia itu.Beruntung Chelsea mendapat kiper yang mampu jujur dengan kemampuan lawan, bukan sebatas ciamik berada di bawah mistar gawang. The Blues menggenapi ujaran peribahasa, bagai mendapat harta karun.

