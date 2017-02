Cuplikan pertama Apple Carpool Karaoke dirilis

id

Carpool Karaoke, James Corden

Jakarta (ANTARA News) - Apple menggunakan malam penghargaan Grammy Awards untuk menunjukkan cuplikan pertama "Carpool Karaoke: The Series", menampilkanasli James Corden dan juga sejumlah selebriti termasuk Will Smith, John Legend dan Ariana Grande.Seri tersebut dijadwalkan meluncur di Apple Music tahun ini, namun cuplikan tersebut tidak memberikan tanggal yang tepat, hanya memberi tahu bahwa seri tersebut akan segera dirilis.Perusahaan tersebut membuat 16 episode tahun lalu, mengambil konsep dari segmen yang sukses dalam acara "Late Late Show" yang dipandu oleh James Corden.Corden muncul dalam beberapa adegan di cuplikan tersebut. Dia tampil bernyanyi bersama Will Smith, tetapi dia tidak memandu setiap episode dari acara yang terikat dengan Apple Music itu.Sebaliknya, setiap episode akan menampilkanbaru yang dipasangkan dengan selebriti lain, seperti Shaquille O’Neal dengan John Cena, and Metallica dengan Billy Eichner.Cuplikan tersebut juga menunjukkan aksi di luar mobil, membawa bintang musik, film dan olahraga ke dalam toko roti,dan lapangan basket, demikian The Verge.(Baca juga: "Carpool Karaoke" kini hadir di Apple Music

Penerjemah: Arindra Meodia

Editor: Ida Nurcahyani