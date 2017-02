Klasemen Liga Inggris, Manchester City naik ke posisi dua

id

manchester city, liga utama inggris, klasemen

Pos

Mn

M S K +/- P 1 25 19 3 3 +34 60 2 25 16 4 5 +22 52 3 25 14 8 3 +28 50 4 25 15 5 5 +26 50 5 25 14 7 4 +24 49 6 25 13 9 3 +17 48 7 25 11 8 6 +13 41 8 25 10 7 8 +3 37 9 25 8 8 9 -6 32 10 25 9 5 11 -9 32 11 25 8 6 11 -3 30 12 25 9 3 13 -9 30 13 25 8 6 11 -13 30 14 25 7 5 13 -14 26 15 25 7 3 15 -23 24 16 25 4 10 11 -8 22 17 25 5 6 14 -19 21 18 25 5 5 15 -27 20 19 25 5 4 16 -14 19 20 25 5 4 16 -22 19

Jakarta (ANTARA News) - Manchester City berhasil naik ke posisi dua klasemen sementara Liga Utama Inggris setelah mengalahkan AFC Bournemouth dengan skor 2-0 pada lanjutan pertandingan pekan ke-25, Senin (13/2) waktu setempat atau Selasa pagi waktu Indonesia.Manchester City mengumpulkan 52 poin dari 25 pertandingan, menggeser posisi Tottenhan Hotspur dan Arsenal ke posisi tiga dan empat yang keduanya memiliki nilai 50 poin.Namun pasukan Pep Guardiola masih tertinggal delapan poin dari Chelsea yang duduk di puncak klasemen dengan perolehan 60 poin.Adapun dua klub raksasa Inggris, Liverpool dan Manchester United tertahan di posisi lima dan enam dengan perolehan angka 49 dan 48 poin.Naiknya Manchester City ke posisi kedua membuat persaingan gelar juara tetap hidup sekaligus membuat persaingan menuju empat besar Liga Utama Inggris kian sengit.City akan diuji dengan sejumlah pertandingan penting antara lain Piala FA dan 16 Liga Champions melawan Monaco pada pekan depan.Adapun Liverpool dan Manchester United juga mengincar posisi tiga dan empat yang ditempati Tottenham Hotspurs dan Arsenal dengan selisih satu dan dua poin.Pada pertandingan pekan ke-26, Liverpool akan menjamu juara bertahan Leicester City, Tottenham melawan Stoke, dan Chelsea kontra Swansea.Laga akbar antara Manchester City vs Manchester United dan Arsenal vs Southampton akan ditunda menyusul Final Piala Liga antara Manchester United vs Southampton pada 26 Februari.

Editor: Unggul Tri Ratomo