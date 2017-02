Dubes Donovan: mahasiswa Indonesia jangan takut belajar di AS

id

Jakarta (ANTARA News) - Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Joseph R Donovan Jr meminta mahasiswa Indonesia untuk tidak takut belajar di Amerika Serikat."Mahasiswa Indonesia jangan takut belajar di Amerika Serikat. Kami juga akan mempermudah pengeluaran visa," ujar Donovan usai membuka pameran pendidikan Amerika Serikat yang diikuti 52 kampus di Jakarta, Selasa.Donovan mengatakan pameran tersebut bertujuan untuk memberikan informasi pada pelajar mengenai pendidikan tinggi di Amerika Serikat.Saat ini, kata dia, ada sekitar 9.000 mahasiswa Indonesia yang belajar di negeri Paman Sam itu."Kami sangat terbuka untuk menerima mahasiswa asal Indonesia."Sementara itu, Staf Ahli Bidang Akademik Kemristekdikti, Paulina Pannen, mengatakan saat ini jumlah mahasiswa Indonesia di AS semakin berkurang."Jika dibandingkan dulu, jumlah ini masih kurang," kata Pauline.Belajar di AS, lanjut Pauline, memiliki banyak kelebihan karena kehidupan yang muktikuktural dan bebas dalam berekspresi."Di setiap kampus, juga memiliki keunggulan spesifik. Misalnya Jhon Hopkins di bidang kesehatan," kata Pauline.Ke depan, dia berharap perguruan tinggi di AS bisa memberikan surat keterangan diterima atau letter of acceptance (LoA), dengan demikian para pelamar bisa mendapatkan beasiswa dari pemerintah Indonesia.

