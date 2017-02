Maestro kuliner William Wongso tampil di Belanda

id

william wongso

London (ANTARA News) - Citra Rasa Nusantara dalam sajian karya Maestro William Wongso berhasil menarik perhatian anggota Association of the Spouse of the Ambassadors (ASA), friends of Indonesia serta media massa dalam acara demo masak bertajuk "Indonesian Culinary: Delicious and Savory from Sumatera to Spice Island," di Denhaag Belanda.Demo kuliner Indonesia diadakan KBRI Den Haag berkolaborasi dengan restoran Indrapura menghadirkan seorang jurumasak ternama dari Indonesia, William Wongso, demikian Sekretaris Pertama Pensosbud KBRI Denhaag, Barbara Noira B. Solani kepada Antara London, Rabu.Ibu Rusdijana Puja, isteri Duta Besar RI untuk Kerajaan Belanda, selaku tuan rumah acara demo masak menyambut para undangan yang hadir di Ruang Nusantara, KBRI untuk Kerajaan Belanda di Den Haag.Dalam kesempatan ini, William Wongso memberikan demo masak beberapa masakan tradisional Indonesia yang kaya akan rasa dibantu seorang asisten (sous-chef), yaitu jurumasak Suherman Ade.Acara dibuka secara resmi Dubes RI untuk Kerajaan Belanda, I Gusti Agung Wesaka Puja, yang menyambut baik kedatangan undangan dan berharap mereka akan menyukai masakan yang akan disajikan dalam demo masak.Jurumasak William Wongso menyajikan tiga makanan khas Nusantara yaitu Selada Bangka, Gohu Ikan, dan Sate Ayam Serepeh. Selama demo, William Wongso menjelaskan tentang bahan-bahan makanan khas yang berasal dari Indonesia. Selain itu, William Wongso juga melakukan tanya jawab dengan beberapa undangan yang hadir yang tertarik dengan bahan-bahan khas dari Indonesia.Setiap masakan siap saji, undangan dapat mencicipi makanan yang terlihat sangat antusias untuk mencoba dan memberikan pujian atas cita rasa yang tinggi dari hasil masakan William Wongso.Selama demo masak, William Wongso menjelaskan kekayaan cita rasa masakan yang disajikannya merupakan hasil eksplorasi masakan baik di Indonesia maupun di luar Negeri. Diakuinya kekayaan cita rasa masakan Indonesia juga diperkaya oleh cita rasa masakan dari negara-negara lain.Seusai acara demo masak, para undangan diajak menikmati santapan makan siang yang menyajikan makanan-makanan yang sudah didemokan oleh William Wongso dengan tambahan nasi goreng, sate tahu tempe, asinan sayur/buah, serta kerupuk dan emping.Selain makanan khas Indonesia, dalam acara ini juga disajikan makanan ringan yaitu onde-onde, pastel dan dadar gulung. Teh dan kopi yang disajikan juga merupakan kopi dan teh asli Indonesia. Makan siang ini ditutup dengan Puding Markisa Kelapa dan Es Krim Stroberi.Dalam kesempatan ini, restoran Indrapura juga membagikan tiga doorprize berupa kupon makan malam untuk dua orang di Indrapura dengan sajian masakan khas Indonesia. Para undangan terlihat sangat antusias dan menikmati acara sejak awal hingga akhir.

Editor: Ruslan Burhani