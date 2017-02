Christopher Rungkat melaju di tunggal-ganda Combiphar Open

id

christopher rungkat, combhipar open

Jakarta (ANTARA News) - Petenis Indonesia Christopher Rungkat (27) berhasil melewati putaran pertama Combiphar Tennis Open 2017 seri kedua di lapangan tenis Hotel Sultan Jakarta, Rabu.Unggulan keenam kejuaraan level ITF Mens Future berhadiah total 45 ribu dolar AS atau sekitar Rp600 juta itu sukses menghentikan petenis asal Slovenia Aljaz Radinski yang bercokol di peringkat tunggal 447 dunia dengandalam laga berdurasi satu jam 21 menit, 6-4 6-4."Sebenarnya saya masihkarena baru Selasa dini hari mendarat di Jakarta. Saya fokus agar bisa menahan servis, mempertahankan servis sendiri sepanjang pertandingan tadi, dan hanya memaksakan break bila ada peluang," kata Christopher dalam keterangan resmi PP Pelti, Jakarta.Christo, sapaan akrab Christopher, yang baru saja melakoni tiga turnamen di Amerika Serikat, juga masih bertahan di sektor ganda dengan pasangannya Justin Barki, melaju ke perempat final.Duet kombinasi senior junior berbeda usia 10 tahun itu tampil baik dengan menyingkirkan unggulan ketiga Lenny Hampel (Austria)/Dominik Kellovsky (Ceko) dengan rubber set melalui laga berformat super tie break di set ketiga, 6-7(4) 6-4 [12-10]."Bermain di level turnamen yang lebih tinggi seperti minggu lalu di Amerika, memberi bekal berharga ketika tampil di Jakarta. Meski pun saya harus menahan kantuk karena masih harus menyesuaikan perbedaan waktu," ucap Christo.Di putaran kedua pada Kamis (16/2) mendatang, Christo akan meladeni wakil Jerman yang bercokol di peringkat 497 dunia, Sebastian Fanselow yang menang atas Masaya Kobayashi (Jepang) 6-3 6-3.Sementara itu di perempat final ganda, Christo/Justin bakal terlibat bentrok kembali dengan lawan di tunggal (Sebastian Fanselow) yang menggandeng Sebastian Bader (Austria)."Ini pertemuan pertama kami dan saya akan berjuang habis-habisan agar bisa terus melaju hingga babak akhir," katanya menegaskan.Sayangnya, petenis tuan rumah lainnya gagal mengikuti jejak Christo. Aditya Hari Sasongko kandas dalam duel kidal dari unggulan keempat Dayne Kelly (Australia) 4-6 2-6, sedangkan Justin Barki harus mengakui keunggulan Antoine Escoffier (Prancis) 2-6 2-6.Demikian pula Sunu Wahyu Trijati yang kalah dari unggulan kedelapan, Lenny Hampel (Austria) 3-6 6-7(5) dan David Agung Susanto menyerah dari petenis kualifikasi asal Inggris, Rhett Purcell 0-6 4-6.Namun, David yang berpasangan dengan Sunu, masih menjaga asa di ganda. Duet anggota tim Piala Davis Merah Putih itu akan menjajal ketangguhan unggulan teratas asal AS, Evan King/Nathan Pasha di perempat final ganda, Kamis (16/2)."Kami akan coba semaksimal mungkin. Semoga kondisi badan saya lebih segar di partai ganda," tutur David yang kondisi badannya tidak baik sejak dua hari lalu.Adapun hasil pertandingan Combiphar Tennis Open 2017 seri kedua pada Rabu (15/2) adalah:1. Antoine Escoffier (Perancis) vs Justin Barki 6-2 6-22. Christopher Rungkat vs Aljaz Radinski (Slovenia) 6-4 6-43. Lenny Hampel (Austria) vs Sunu Wahyu Trijati 6-3 7-6(5)4. Dayne Kelly (Australia) vs Aditya Hari Sasongko 6-4 6-25. Rhett Purcell (Inggris Raya) v David Agung Susanto 6-0 6-41. Justin Barki /Christopher Rungkat vs Lenny Hampel (Austria)/Dominik Kellovsky (Ceko) 6-7(4) 6-4 [12-10]2. Sherwin Foo/Roy Hobbs (Singapura) vs Muhammad Althaf Dhaifullah/Akbar Hidayat 6-4 6-3

Editor: Monalisa