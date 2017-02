Harga minyak dunia jatuh karena stok AS meningkat

id

New York (ANTARA News) - Harga minyak dunia turun pada Rabu (Kamis pagi WIB), karena meningkatnya stok minyak mentah AS memicu kekhawatiran atas melimpahnya pasokan global.Stok minyak mentah AS naik 9,5 juta barel pada pekan lalu menjadi 518,1 juta barel, naik 9,6 persen secara tahun-ke-tahun, Badan Informasi Energi AS (EIA), mengatakan pada Rabu.Kenaikan mingguan besar itu menyusul kenaikan 13,8 juta barel pada pekan sebelumnya dan merupakan peningkatan mingguan keenam berturut-turut.Patokan AS, minyak mentah light sweet atau West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Maret, turun 0,09 dolar AS menjadi menetap di 53,11 dolar AS per barel di New York Mercantile Exchange.Sementara itu, patokan global, minyak mentah Brent North Sea untuk pengiriman April, berkurang 0,22 dolar AS menjadi ditutup pada 55,75 dolar AS per barel di London ICE Futures Exchange.

Editor: AA Ariwibowo