Hasil pertandingan NBA, Miami, Utah, Oklahoma menang

Berikut hasil pertandingan NBA pada Rabu (Kamis WIB) mengutip Gracenote: (tim tuan rumah ditulis dengan huruf besar):
LA CLIPPERS 99 Atlanta 84
GOLDEN STATE 109 Sacramento 86
OKLAHOMA CITY 116 NY Knicks 105
PHOENIX 137 LA Lakers 101
Minnesota 112 DENVER 99
UTAH 111 Portland 88
Miami 117 HOUSTON 109
New Orleans 95 MEMPHIS 91
BOSTON 116 Philadelphia 108
TORONTO 90 Charlotte 85
Milwaukee 129 BROOKLYN 125
DETROIT 98 Dallas 91
San Antonio 107 ORLANDO 79
CLEVELAND 113 Indiana 104.
(I015)
Editor: Suryanto
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