Wakil Indonesia habis di Combiphar Open kedua

Jakarta (ANTARA News) - Wakil tuan rumah Indonesia habis di turnamen Combiphar Tennis Open 2017 seri kedua, setelah di pertandingan putaran dua, Kamis ini, petenis-petenis tanah air harus tersungkur.Petenis andalan Indonesia Christopher Rungkat mengundurkan diri dari kejuaraan berhadiah total 45 ribu dolar AS atau sekitar Rp600 juta tersebut, setelah tertinggal dari Sebastian Fanselow (Jerman) 6-7(6) 0-3."Jam tubuh saya belum pulih sempurna, masihkarena penerbangan panjang dari San Fransisco," tutur Christopher di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis.(Baca:Setelah mundur di tunggal, Christo--sapaan akrab Christopher Rungkat--yang pekan lalu melakoni tiga turnamen di AS, juga terhenti di putaran perempat final nomor ganda.Christo yang berpasangan bersama Justin Barki sempat menjuarai sektor ganda Indonesia F5 Men's Future 2015 itu, kandas di tangan pasangan Sebastian Bader (Austria)/Sebastian Fanselow (Jerman) dengan straight set 5-7 4-6.Ganda Merah Putih lainnya, David Agung Susanto/Sunu Wahyu Trijati juga tersingkir dari persaingan turnamen level ITF Men's Future ini.Duet anggota tim Piala Davis Indonesia itu tak mampu menahan gempuran pasangan AS unggulan teratas turnamen, Evan King/Nathan Pasha dengan stright set 5-7 1-6.Hasil yang diperoleh petenis-petenis tanah air pada seri kedua ini, tidak beranjak lebih baik dari turnamen seri pertama pekan lalu."Hasil ini memang memprihatinkan, namun semoga kegagalan ini bisa membuka mata komunitas tenis di tanah air bahwa untuk menjadi petenis profesional dibutuhkan komitmen yang sungguh-sungguh. Harus mengubahdan punya target yang jelas dari waktu ke waktu," tutur Christo.Adapun hasil pertandingan petenis Indonesia di Combiphar Tennis Open 2017 seri kedua pada hari Kamis ini adalah:1. Sebastian Fanselow (Jerman) vs Christopher Rungkat 7-6(6) 3-0 retired1. Evan King/Nathan Pasha (AS) vs David Agung Susanto/Sunu Wahyu Trijati 7-5 6-12. Sebastian Bader (Austria)/Sebastian Fanselow (Jerman) vs Justin Barki /Christopher Rungkat 7-5 6-4

