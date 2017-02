Hasil pertandingan Liga Europa, klub-klub Italia berjaya

id

Jakarta (ANTARA News) - Dua klub Italia, AS Roma dan Fiorentina, sama-sama berjaya dengan mengantongi kemenangan tandang pada leg pertama 32 besar Liga Europa.Klub Ibukota Italia, AS Roma, menghabisi Villarreal dengan skor 4-0 kendati pertandingan itu digelar di El Madrigal, Spanyol. Penyerang Bosnia dan bekas striker Manchester City, Edin Dzeko, menjadi bintang pada laga tersebut dengan torehan tiga gol.Klub kota Florence, Italia, Fiorentina, juga menuai kemenangan 1-0 di kandang Borussia Moenchengladbach berkat gol tendangan bebas Federico Bernardeschi. Kemenangan tandang itu membuat AS Roma dan Fiorentina memiliki bekal yang bagus untuk menatap leg kedua yang digelar di Italia pada pekan depan.Nasib berbeda dialami dua klub Inggris. Manchester United berhasil mengalahkan Saint Etienne 3-0 lewat hattrick Zlatan Ibrahimovic. Namun Tottenham Hotspur yang berada di posisi lebih tinggi dari MU di klasemen Liga Utama Inggris justru takluk 0-1 dari klub Belgia, Gent.Dari tiga klub La Liga Spanyol yang berkompetisi di Liga Europa, hanya Athletic Bilbao yang berhasil mengamankan kemenangan 3-2 atas Apoel Nicosia.Villarreal tunduk 0-4 dari AS Roma, sementara Celta Vigo juga tak dikalahkan klub Ukraina, Shakhtar Donetsk, dengan skor 0-1.Laga leg kedua akan digelar pada 24 Februari pekan depan.Berikut hasil pertandingan leg pertama 32 besar dilansir dari situs remis Liga Europa:Gol: Victor Claeson 4'Gol: Alireza Jahanbakhsh 68' - Tousart 26', Lacazette 45' 57, FerriGol: Budescu, Seto - Castagne, TrossardGol: BernardeschiGol: Gustavo BlancoGol: Mevlja, Poloz, Noboa, AzmounGol: Jeremy PerbetGol: Keseru - Anicet Abel (OG), Youssef ToutouhGol: -Gol: Acheampong 5' Acheampong 31' -Gol: Merkis (OG), Aduriz, Williams - Georgios Efrem, GianniotasGol: Barda - William (OG), Cenk Tosun, Atiba.Gol:-Gol: Ibrahimovic 15 ' 75' 88'Gol: Burgstaller, Meyer, HuntelaarGol: Emerson, Dzeko 65' 79' 86'

