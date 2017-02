Statistik Manchester United vs Saint-Etienne:

id

jose mourinho, manchester united, zlatan ibrahimovic, manchester united vs saint etienne

Penyerang Manchester United, Zlatan Ibrahimovic (kanan), merayakan golnya ke gawang Liverpool dalam laga lanjutan Liga Utama Inggris di Stadion Old Trafford, Manchester, Inggris, Senin (16/1/2017) dini hari WIB. (twitter.com/premierleague)

Manchester (ANTARA News) - Tiga gol yang dicetak Zlatan Ibrahimovic ke gawang Saint-Etienne sedikit banyak mengoreksi kritik yang menghunjam bahwa Manchester United masih belum mampu keluar dari jerat paceklik gol.Ibrahimovic menjebol gawang lawan pada menit ke-15, 75', dan 88' lewat eksekusi penalti dalam duel antara Manchester United melawan Saint-Etienne dalam laga leg pertama babak 32 besar Liga Europa di Stadion Old Trafford, Kamis (16/2/2017) waktu setempat.Penampilan anak asuhan Jose Mourinho yang agresif mampu mematahkan perjuangan balatentara Saint-Etienne yang berakhir dengan skor 3-0.Babak pertama: 1 : 0Full time: 3 : 0Kick off: 20:05Venue: Old TraffordWasit: Pavel Kralovec (Republik Ceko)Zlatan Ibrahimovic (Man Utd), 10Daley Blind (Man Utd), 8.2Eric Bailly (Man Utd), 8.0Antonio Valencia (Man Utd), 7.8Anthony Martial(Man Utd), 7.8Manager:José MourinhoSkema: 4-3-3(6.6) 20.Romero(7.8) 25.Valencia(7.7) 12.Smalling(8.0) 3.Bailly(8.2) 17.Blind(6.6) 27.Fellaini(7.5) 6.Pogba(7.7) 21.Herrera(7.1) 8.Mata(10) 9.Ibrahimovic(7.8) 11.MartialManajer: Christophe GaltierSkema: 4-2-3-1(6.3) 25.Malcuit(6.9) 24.Perrin(5.5) 2.Théophile-Catherine(6.6) 19.Pogba(7.0) 5.Pajot(7.0) 14.Veretout(6.0) 26.Jorginho(6.4) 11.Saivet(6.2) 22.Monnet-Paquet(6.3) 21.Hamouma* Total Shots: 21 - 14* Persentase penguasaan bola: 62.3- 37.7* Jumlah sentuhan bola: 731- 529* Persentase umpan yang berhasil: 83 - 75* Menang dalam dribel: 12- 8* Usaha dribel: 14- 17* Dribbled past: 8- 12* Persentase dribel yang berhasil: 86- 47* Menang duel udara: 21 - 8* Tekel yang berhasil: 22- 15* Tackles Attempted: 30- 27* Persentase tekel yang berhasil: 73- 56* Clearances: 15- 23* Interceptions: 10- 26* Sepak pojok: 5 - 1* Dispossessed: 13- 13* Errors: 0- 0* Pelanggaran: 15- 16* Sepak pojok: 5 - 120-Sergio Romero; 17-Daley Blind, 3-Eric Bailly, 12-Chris Smalling, 25-Antonio Valencia; 27-Marouane Fellaini (14-Jesse Lingard 46'), 21-Ander Herrera, 11-Anthony Martial (18-Ashley Young 85'), 6-Paul Pogba, 8-Juan Mata (19-Marcus Rashford 70'); 9-Zlatan Ibrahimovic16-Stephane Ruffier; 19-Florentin Pogba (27-Robert Beric 79'), 2-Kevin Theophile-Catherine, 24-Loic Perrin, 25-Kevin Malcuit; 22-Kevin Monnet-Paquet, 5-Vincent Pajot (17-Ole Selnaes 72'), 14-Jordan Veretout, 26-Jorge Intima (9-Nolan Roux 65'); 21-Romain Hamouma, 11-Henri Saivet

Editor: AA Ariwibowo