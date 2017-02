Lee Min-ho akan rilis single baru

id

Seoul (ANTARA News) - Aktor populer Korea Selatan Lee Min-ho akan merilis single setelah dua tahun vakum, kata agensi manajemennya seperti dilansir Yonhap.





MYM Entertainment mengatakan Lee akan meluncurkan Always by LEE MIN HO dalam jumpa penggemar yang dijadwalkan berlangsung akhir pekan ini di Universitas Kyunghee, Seoul.





Lagu itu apresiasinya terhadap dukungan penggemar selama sepuluh tahun terakhir sejak debut, merefleksikan kenangan indah yang telah ia buat bersama penggemar dan janjinya untuk tetap bersama mereka pada masa depan.





Sejauh ini, Lee Min-ho telah menelurkan empat album, termasuk yang satu ini, sejak 2013 untuk menunjukkan sisi lain dari dirinya. Di antara semuanya, My Everything dan Song For You menempati posisi puncak tangga album Oricon Daily Album Chart di Jepang. Lagu The Day juga pernah menduduki posisi dua di Oricon Daily Single Chart.





“Jarang sekali kita melihat aktor merilis album di seluruh dunia di mana ia tidak aktif mempromosikan dan membawakannya. Ini hanya memungkinkan karena popularitasnya di tingkat global," kata manajemen.

