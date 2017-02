Rusia pastikan mampu pangkas produksi minyak sesuai kesepakatan

id

opec, harga minyak dunia, produksi minyak dunia, rusia, produksi minyak, rusia

Moskow (ANTARA News) - Pemerintah Rusia mengatakan, Kamis (16/2), negara tersebut akan sepenuhnya mengimplementasikan kesepakatan pemangkasan produksi minyak dengan negara-negara produsen lain paling lambat akhir April mendatang.Sesuai kesepakatan dengan OPEC dan negara-negara non-anggota pada tahun lalu, Rusia berjanji memangkas produksi minyak mentah sebesar 300 ribu barel per hari sebagai upaya untuk mengatasi banjir pasokan minyak di pasar global."Kami dapat mencapai target 300 ribu barel per hari pada akhir April," ujar Menteri Energi Alexander Novak kepada kantor berita Interfax, seperti dikutip AFP."Hal ini akan memungkinkan pada Mei mendatang produksi kami turun 300 ribu barel per hari dibandingkan produksi pada Oktober tahun lalu."Pada Desember tahun lalu, OPEC mencapai kesepakatan dengan 11 negara produsen lain termasuk Rusia untuk memangkas produksi pada semester pertama tahun ini guna mendongkrak harga.Rusia, yang terpuruk karena penurunan harga minyak, memproduksi minyak lebih dari 11 juta barel per hari pada akhir tahun lalu. (ab/)

Editor: Heppy Ratna