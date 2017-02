Album "Thriller" Michael Jackson terjual 33 juta kopi

id

michael jackson, album thriller

New York (ANTARA News) - Album "Thriller" Michael Jackson, album dengan penjualan terbesar sepanjang sejarah, kembali menorehkan prestasi dengan mencatatkan penjualan hingga 33 juta kopi di Amerika Serikat pada Kamis (16/2).Asosiasi Industri Rekaman Amerika merilis data penjualan album yang pertama keluar tahun 1982 itu setelah melakukan memasukkan faktor"Thriller", yang mencakup lagu-lagu hit sepanjang masa seperti "Beat It" dan "Billie Jean", kemungkinan tidak akan tergeser dari posisi album terlaris sepanjang sejarah dalam waktu dekat.Menurut estate Jackson penjualan album itu mencapai 105 juta kopi di seluruh dunia.Album itu keluar pada masa keemasan musik komersial, dengan hasil penjualan album besar dan MTV menjangkau penikmat musik baru.Album dengan hasil penjualan terbesar kedua sepanjang sejarah Amerika Serikat adalah "The Greatest Hits (1971-1975)" dari Eagles, yang mencatatkan penjualan 29 juta kopi dan terakhir memenangi sertifikasi baru pada 2006.Secara terpisah, asosiasi industri rekaman pada Kamis menyatakan bahwa album Jackson yang berjudul "Bad" (1987) mencatatkan penjualan 10 juta kopi di Amerika Serikat, demikian warta kantor berita AFP.

Editor: Maryati