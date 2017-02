BEI: jumlah investor baru naik 23,47 persen

id

bei, investor pasar modal naik, nicky hogan

Jakarta (ANTARA News) - Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat jumlah investor baru pasar modal sampai dengan akhir Desember 2016 telah mengalami kenaikan 23,47 persen menjadi 535.994 single investor identification (SID)."Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan pertumbuhan investor baru di tahun 2015 lalu yang tercatat sebesar 18,83 persen menjadi 434.107 SID," papar Direktur Pengembangan BEI Nicky Hogan di Jakarta, Jumat.Ia mengharapkan bahwa dengan basis investor, terutama investor ritel yang semakin kuat maka pasar modal domestik dapat memobilisasi dana masyarakat, sehingga dapat digunakan untuk menunjang pembangunan ekonomi nasional."Kami akan terus berupaya untuk memperluas basis investor, khususnya investor ritel, dan meningkatkan literasi pasar modal di masyarakat," katanya.Nicky Hogan juga mengatakan bahwa jumlah investor aktif per tahun juga mengalami peningkatan 32,3 persen menjadi 187.268 SID di posisi akhir Desember 2016 dari 154.318 SID di Desember 2015. Sedangkan pertumbuhan jumlah investor per bulan mencapai 33,76 persen menjadi 78.878SID di Desember 2016 dari 58.970 SID di Desember 2015."Rasio investor aktif per bulan terhadap total SID mengalami peningkatan menjadi 14,72 persen di Desember 2016 dari 13,58 persen di Desember 2015," paparnyaDi sepanjang tahun 2016, Nicky Hogan juga mengatakan bahwa investor domestik menguasai total transaksi dengan persentase sebesar 63,11 persen atau Rp2.328 triliun. Sedangkan persentase transaksi investor asing sebesar 36,89 persen atau Rp1.360 triliun."Persentase investor domestik terhadap total SID di sepanjang 2016 sebesar 97,87 persen atau 534.261 SID. Sedangkan investor asing hanya 2,13 persen atau 11.633 SID," katanya.Pada 2017 ini, Nicky Hogan mengatakan bahwa BEI akan terus secara berkelanjutan melakukan edukasi kepada seluruh masyarakat di tanah air agar melek investasi saham dan segera menjadi investor saham."BEI juga akan memberi dukungan penuh kepada Anggota Bursa untuk memperbanyak kelas edukasi bagi investor pemula agar semakin paham dengan cara-cara berinvestasi sehingga dapat menimbulkan keyakinan dalam mengambil keputusan investasi," ujarnya.

Editor: B Kunto Wibisono