Hasil pertandingan Piala FA, Chelsea melenggang ke perempatfinal

Piala FA, Chelsea

Jakarta (ANTARA News) - Klub Liga Utama Inggris, Chelsea, lolos ke perempat final Piala FA setelah menyudahi perlawanan klub divisi dua, Wolverhampton Wanderers, dengan skor 2-0 pada pertandingan putaran kelima di Molineux Stadium, Sabtu malam waktu setempat.Chelsea yang menurunkan sebagian besar tim utama antara lain penyerang Eden Hazard, Willian, Victor Moses dan gelandang Cesc Fabregas menang 2-0 berkat gol Diego Costa dan Pedro Rodriguez yang dicetak di babak kedua.Chelsea menyusul tim Liga Utama Inggris lainnya, Middlesbrough, yang lolos ke perempatfinal usai mengalahkan tim divisi tiga Oxford United dengan skor 3-2 berkat gol Grant Leadbitter, Rudi Gestede, dan Cristian Stuani.Klub divisi tiga, Millwall, juga lolos ke perempatfinal usai menghentikan Leicester City dengan skor 0-1. Adapun Burnley disingkirkan Lincoln City yang duduk di divisi lima Liga Inggris dengan skor tipis 0-1.Di sisi lain, Manchester City harus menggelar laga ulang melawan Huddersfield Town karena bermain imbang 0-0 pada pertandingan malam tadi. Piala FA masih menyisakan sejumlah pertandingan antara lain Blackburn Rovers versus Manchester United pada malam nanti.Gol: Sean RaggettGol: -Gol: Leadbitter, Gestede, Stuani - Maguire, MartinezGol: Shaun CummingsGol: Pedro Rodriguez, Diego CostaFulham vs Tottenham HotspurBlackburn Rovers vs Manchester UnitedSutton United vs Arsenal

Editor: Tasrief Tarmizi