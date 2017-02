Klasemen La Liga, Real Madrid teratas, Sevilla posisi dua

id

la liga, real madrid

Pos Klub Poin Main 1 Real Madrid 52 21 2 Sevilla FC 49 23 3 FC Barcelona 48 22 4 Atlético 45 23 5 Real Sociedad 41 22 6 Villarreal CF 36 22 7 SD Eibar 35 23 8 Athletic Club 35 22 9 RCD Espanyol 32 23 10 RC Celta 30 21 11 D. Alavés 30 23 12 UD Las Palmas 28 22 13 Real Betis 24 22 14 Málaga CF 23 22 15 Valencia CF 20 21 16 RC Deportivo 19 22 17 CD Leganés 18 22 18 R. Sporting 16 23 19 Granada CF 16 23 20 CA Osasuna 10 22

Jakarta (ANTARA News) - Raksasa Spanyol, Real Madrid menguasai puncak klasemen sementara La Liga Spanyol usai mengalahkan Espanyol dengan skor 2-0 lewat gol Alvaro Morata dan Gareth Bale di Stadion Santiago Bernabeu, Sabtu malam waktu setempat,Pasukan Zinedine Zidane kini kokoh di puncak klasemen dengan perolehan 52 poin dari 21 laga, unggul tiga poin dari Sevilla yang naik ke posisi kedua usai mengalahkan Eibar dengan skor 2-0.Sevilla menggeser Barcelona ke posisi tiga dengan selisih satu poin. Adapun Lionel Messi dan kawan-kawan baru akan berlaga melawan Leganes pada Senin dini hari waktu Indonesia.Atletico Madrid bertahan di posisi empat besar seusai menghentikan perlawanan Sporting Gijon dengan skor 4-1 lewat tiga gol (hattrick) yang diciptakan Kevin Gameiro.(Baca: Hattrick Gameiro antar Atletico Madrid kalahkan Sporting Gijon Klub posisi lima dan enam, Real Sociedad dan Villarreal, akan saling mengalahkan pada pertandingan Minggu sore.Posisi ketujuh ditempati Eibar, sementara Athletic Bilbao yang duduk di peringkat delapan akan menghadai Valencia yang terperosok di peringkat 15.Gol: Mehdi, Adrian, Andreas, Adrian - PetrosGol: Sergio Alvarez - Carrasco, Gameiro (hattrick)Gol: Alvaro Moratta, Gareth BaleGol: Manu GarciaGol: Pablo Sarabia, VitoloReal Sociedad vs VillarrealValencia vs Athletic BilbaoCelta Vigo vs OsasunaBarcelona vs LeganesMalaga vs Las Palmas

Editor: Tasrief Tarmizi