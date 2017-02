Jadwal siaran langsung sepak bola 19 - 21 Februari 2017

id

angel di maria, lionel messi, psg vs barcelona, liga champions, barcelona

Jakarta (ANTARA News) - Gagasan plus artikulasi yang konkret merupakan rumus awal meraih apa yang diinginkan. Skuad Barcelona perlu menggenggam erat-erat kredo itu setelah menelan kekalahan getir 0-4 dari Paris Saint-Germain dalam leg pertama babak 16 besar Liga Champions.Warta jagat bola global disesaki dengan kekalahan pasukan elite dari Liga Spanyol itu, bahkan sejumlah media besar menyebutnya sebagai "Tragedi Paris".Bangkit? Jelas, bahwa Barcelona tidak ingin berkutat dengan kesedihan layaknya pasukan yang terjerambab di tanah setelah diberondong habis-habisan oleh amunisi musuh.Barca siap menjamu Leganes di Camp Nou pada Senin dini hari (20/2). Palagan ini benar-benar menentukan bagi hidup mati pasukan Catalan di sirkuit La Liga musim 2016/17, terlebih posisi Real Madrid kian kokoh bertengger mengingat Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan mengoleksi satu laga lebih banyak.Deportivo La Coruna vs Deportivo Alaves, pukul 00.30 WIB, beIN Sport 2Sevilla vs Eibar,pukul 02.45 WIB, beIN Sport 2Real Sociedad vs Villarreal, pukul 18.00 WIB, beIN Sport 2Valencia vs Athletic Bilbao, pukul 22.15 WIB, beIN Sport 2Wolverhampton vs Chelsea, pukul 00.30 WIB, Fox Sports 2Fulham vs Tottenham Hotspur, pukul 21.00 WIB, Fox Sport 1Blackburn Rovers vs Manchester United, pukul 23.15 WIB, Fox Sports 1Atalanta vs Crotone, pukul 00.00 WIB, beIN Sport 5Empoli vs Lazio, pukul 02.45 WIB, beIN Sport 1Bologna vs Inter Milan, pukul 18.30 WIB, beIN Sport 4Udinese vs Sassuolo, pukul 21.00 WIB, beIN Sport 5Chievo Verona vs Napoli, pukul 21.00 WIB, beIN Sport 1Sampdoria vs Cagliari, pukul 21.00 WIB, beIN Sport 3Pescara vs Genoa, pukul 21.00 WIB, beIN Sport 4Borussia Moenchengladbach vs Leipzig, pukul 21.30 WIB, Fox Sports 2Koln vs Schalke, pukul 23.30 WIB, Fox Sports 2PSV Eindhoven vs NEC Nijmegen, pukul 01.45 WIB, Fox Sports 3Vitesse Arnhem vs Ajax Amsterdam, pukul 20.15 WIB, Fox Sports 3ADO Den Haag vs Feyenoord Rotterdam, pukul 22.30 WIB, Fox Sports 3Lorient vs Nice, pukul 02.00 WIB, beIN Sports 3Metz vs Nantes, pukul 02.00 WIB, beIN Sports 6Caen vs Lille, pukul 02.00 WIB, beIN Sports 4Olympique Lyon vs Dijon, pukul 23.00 WIB, beIN Sports 3Montpellier vs Saint-Etienne, pukul 23.00 WIB, beIN Sports 1Perseru Serui vs Semen Padang, pukul 15.00 WIB, IndosiarPSCS Cilacap vs Madura United, pukul 18.30 WIB, SCTVCelta de Vigo vs Osasuna, pukul 00.30 WIB, beIN Sports 2Barcelona vs Leganes, pukul 02.45 WIB, beIN Sports 2Sutton United vs Arsenal, Fox Sports 1 pukul 02.55 WIBMalaga vs Las Palmas, pukul 02.45 WIB, beIN Sports 2Western Sydney Wanderers vs Urawa Red Diamond, pukul 14.45 WIB, Fox Sports 1FC Seoul vs Shanghai SIPG, pukul 17.00 WIB, Fox Sports 1

