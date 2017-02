Padangpariaman tawarkan lima paket wisata pertualangan

id

pariwisata indonesia, padangpariaman

Parit Malintang (ANTARA News) - Pemerintah Kabupaten Padangpariaman Sumatera Barat menawarkan lima paket wisata pertualangan di daerah itu untuk wisatawan pecinta alam."Ada lima paket wisata dan masing-masing paket terdiri dari dua sampai lima pilihan wisata," kata Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Padangpariaman, Wiwik Herawati di Parit Malintang, Minggu.Ia mengatakan paket wisata tersebut dibuat selain untuk mempermudah wisatawan dalam memilih objek wisata di daerah itu namun juga untuk mempromosikannya.Harga pilihan yang ditawarkan dalam paket wisata tersebut bervariasi, mulai dari Rp100 ribu sampai dengan Rp500 ribu per orang yang disesuaikan dengan banyaknya hari yang digunakan serta jumlah objek wisata yang dituju.A da pun paket wisata tersebut yaitu Ngalau yang menyajikan tiga pilihan wisata pertualangan, pertama berjalan ke Gua Ngalau Aie Ilang di Kecamatan Lubuk Alung selama satu hari dengan biaya Rp100 ribu per orang.Pilihan kedua yaitu berjalan ke Aie Terjun Pelangi di Kecamatan 2 X 11 Kayu Tanam selama satu hari dengan biaya Rp100 ribu per orang.Selanjutnya pilihan ketiga yaitu berjalan ke Air Terjun Pelangi, dilanjutkan dengan Fun Tubing atau meluncur bebas di atas permukaan sungai yang berarus ringan, lalu berkemah di Nyarai di Kecamatan Lubuk AlungSelanjutnya ke Sarasah di Kecamatan Batang Anai dan itu berlangsung selama dua hari dengan biaya Rp250 ribu per orang.Paket kedua yaitu Kuao yang menyajikan dua pilihan wisata yaitu Bird Watching atau mengamati burung selama satu hari dengan biaya Rp100 ribu per orang dan Bird Watching Kuao Rajo di kawasan Nyarai selama dua hari dengan biaya Rp250 ribu per orang.Paket ketiga yaitu Rakik yang menyajikan empat pilihan wisata yaitu, Fun Tubing dan Rakik Tubing (rakit Tubing) yang sama-sama satu hari serta biaya juga sama yaitu Rp100 ribu per orang.Pilihan ketiga yaitu Fun Tubing, lalu dilanjutkan berjalan ke Nyarai serta ke pulau dan itu berlangsung selama dua hari dengan biaya Rp250 ribu per orang.Selanjutnya pada pilihan ke empat Full Fun Tubing, lalu dilanjutkan Bird Watching serta mengunjungi Desa Wisata Lubuak Baru dan itu berlangsung selama tiga hari dengan biaya Rp500 ribu per orang.Pada paket keempat yaitu Talago yang menyajikan tiga pilihan wisata yaitu kemah di Kawasan Air Terjun di Kecamatan Lubuk Alung selama tiga hari dengan biaya Rp500 ribu per orang.Pilihan kedua yaitu mengunjungi Desa Wisata Lubuak Baru, lalu Fun Tubing setelah itu berjalan ke Nyarai dan itu berlangsung selama dua hari dengan biaya Rp250 ribu per orang.Pilihan ke tiga yaitu tinggal di Desa Wisata Lubuak Baru selama tiga hari dengan biaya Rp500 ribu per orang.Sedangkan paket kelima yaitu Nyarai yang menawarkan lima pilihan wisata, pertama berjalan ke air terjun Nyarai, pilihan kedua Spear fishing atau berburu ikan dengan tombak, pilihan ketiga menanam bibit pohon. Ketiga pilihan tersebut sama-sama berlangsung satu hari dengan biaya Rp100 ribu per orang.Pada pilihan keempat yaitu kemah di air terjun Nyarai selama dua hari dengan biaya Rp250 ribu per orang. Sedangkan pada pilihan kelima yaitu berjalan ke Nyarai, lalu mengunjungi Desa Wisata Lubuak Baru, Fun Tubing, serta Tandikek Asli dan memakan waktu selama dua hari dengan biaya Rp250 ribu."Untuk memandu wisatawan kami serahkan ke masyarakat yang membentuk Kelompok Sadar Wisata," katanya.Ia mengatakan pemandu tersebut telah dilatih agar bisa memandu wisatawan serta beberapa di antaranya telah ada yang mampu berbahasa Inggris.

Editor: Unggul Tri Ratomo