Hasil undian perempatfinal Piala FA, Chelsea bertemu Manchester United

London (ANTARA News) - Juara bertahan Piala FA, Manchester United (MU), akan menghadapi lawan kuat sesama tim Liga Utama Inggris, Chelsea, pada perempatfinal Piala FA berdasarkan hasil undian yang dilakukan Minggu malam atau Senin pagi waktu Indonesia.Tim kejutan non-liga, Lincoln City, akan menghadapi pemenang pertandingan antara Arsenal versus Sutton United yang baru akan dilangsungkan pada Senin malam ini.Ada juga derby London yang mempertemukan Tottenham Hotspur dengan klub divisi tiga Millwall. Klub Liga Utama Inggris, Middlesbrough, akan menghadapi pemenang tanding ulang antara Huddersfield Town melawan Manchester City.Laga perempatfinal akan berlangsung pada akhir pekan 11 Maret 2017. Setiap klub pemenang akan menerima hadiah senilai 360ribu pound dari FA.(Baca: Hasil pertandingan Piala FA, MU susul Chelsea ke perempatfinal Chelsea vs Manchester UnitedMiddlesbrough vs Huddersfield Town atau Manchester CityTottenham Hotspur vs MillwallSutton United atau Arsenal v Lincoln City.

Editor: Suryanto