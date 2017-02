Klasemen Liga Italia, Inter Milan bertahan di empat besar

id

liga italia, serie a, inter milan

Klub Poin Main Menang Seri Kalah 1 Juventus 63 25 21 0 4 2 Roma 56 25 18 2 5 3 Napoli 54 25 16 6 3 4 Inter 48 25 15 3 7 5 Atalanta 48 25 15 3 7 6 Lazio 47 25 14 5 6 7 Milan 44 25 13 5 7 8 Fiorentina 40 25 11 7 7 9 Torino 35 25 9 8 8 10 Sampdoria 34 25 9 7 9 11 Chievoverona 32 25 9 5 11 12 Sassuolo 30 25 9 3 13 13 Udinese 29 25 8 5 12 14 Cagliari 28 25 8 4 13 15 Bologna 27 25 7 6 12 16 Genoa 25 25 6 7 12 17 Empoli 22 25 5 7 13 18 Palermo 14 25 3 5 17 19 Crotone 13 25 3 4 18 20 Pescara 12 25 2 6 17

Jakarta (ANTARA News) - Inter Milan berhasil mempertahankan posisi empat besar di tabel klasemen sementara Liga Italia Serie A pekan ke-25 setelah mengantongi kemenangan tipis 1-0 atas Bologna, Minggu.Kemenangan Inter Milan itu tercipta berkat gol semata wayang penyerang muda Brasil Gabriel "Gabigol" Barbosa. Tim asuhan Stefano Pioli itu duduk di peringkat empat dengan perolehan 48 poin dari 25 laga, unggul selisih gol dari Atalanta yang berada di posisi lima dengan jumlah poin yang sama.Napoli juga mempertahankan posisi tiga berkat kemenangan 3-1 atas Chievo Verona. Adapun AS Roma duduk di peringkat dua berkat kemenangan 4-1 dari Torino. Kendati demikian, AS Roma masih tertinggal tujuh poin dari pemuncak klasemen Juventus.Pada pertandingan lainnya, AC Milan juga mengamankan tiga poin hasil kemenangan 2-1 dari Fiorentina. Namun AC Milan masih tertaha di posisi tujuh klasemen sementara dengan 44 poin, selisih tiga poin dari Lazio di peringkat enam.Liga Italia pekan depan akan menyajikan beberapa pertandingan seru dan cukup menentukan antara lain Napoli vs Atalanta, Juventus vs Empoli, AC Milan melawan Sassuolo dan Inter Milan kontra AS Roma.Juventus 4 - 1 PalermoAtalanta 1 - 0 CrotoneEmpoli 1 - 2 LazioBologna 0 - 1 InterChievoVerona 1 - 3 SSC NapoliPescara 5 - 0 GenoaSampdoria 1 - 1 CagliariUdinese 1 - 2 SassuoloRoma 4 - 1 TorinoAC Milan 2 - 1 Fiorentina

Editor: Suryanto