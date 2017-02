"Lego Batman" ungguli "Fifty Shades Darker" di Box Office

id

Los Angeles (ANTARA News) - "The Lego Batman Movie" mengungguli "Fifty Shades Darker" untuk akhir pekan kedua di box office Amerika Utara, kata sebuah grup industri perfilman, Minggu waktu setempat.Menampilkan suara Will Arnett sebagai pahlawan berjubah itu, spinoff dari "The Lego Movie" produksi Warner Bros ini menduduki posisi puncak dengan perkiraan pendapatan sekitar 43 juta dolar AS (sekitar Rp574,3 miliar) selama akhir pekan Hari Presiden dan total 107,5 juta dolar AS (sekitar Rp1,43 triliun) dalam dua pekan, kata pengamat box office Exhibitor Relations.Film komedi 3D itu menceritakan kisah Batman saat dia berusaha menyelamatkan Gotham City agar tidak diambil alih Joker yang suaranya diisi oleh Zach Galifianakis.film sekuel produksi Universal "Fifty Shades" yang diangkat dari novel karya E.L. James memperkecil selisih dari pekan sebelumnya dengan pendapatan 24 juta dolar AS (sekitar Rp320,5 miliar) dan total 92,5 juta dolar AS sejak pekan lalu.Sementara itu "The Great Wall" tayang perdana dengan menempati peringkat ketiga dan hanya mengantongi 21 juta dolar AS (sekitar Rp280,5 miliar). Film laga thriller produksi Universal itu dibintangi oleh Matt Damon – dengan biaya produksi 150 juta dolar AS (sekitar Rp2,00 triliun) dan dianggap sebagai produksi berhasa Inggris pertama yang keseluruhan proses syutingnya diambil di China – yang mengikuti tentara bayaran Eropa mencari serbuk hitam. Mereka terjebak saat mempertahankan Tembok Besar melawan sekelompok monster.Posisi keempat sampai 10 secara berturut-turut ditempati oleh "John Wick: Chapter 2", "Fist Fight", "Hidden Figures", "Split", "A Dog's Purpose", "La La Land", dan "A Cure for Wellness".

