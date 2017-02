Johnson gantikan Day sebagai pegolf nomor satu dunia

id

dustin johnson, tur pga genesis open

Los Angeles (ANTARA News) - Pegolf AS Dustin Johnson menjadi pegolf nomor satu dunia untuk pertamakali pada Minggu waktu setempat, menyusul kemenangannya di turnamen Tur PGA Genesis Open di Los Angeles.Johnson, yang sebelumnya menduduki nomor tiga dunia, mengambil alih posisi puncak dari pegolf Australia Jason Day, yang memegang posisi dia selama 47 pekan berturut-turut.Juara AS Terbuka Johnson hanya butuh memenangi turnamen ketika Day terpuruk di posisi tiga ke bawah, untuk bisa meraih posisi nomor satu dunia.Pada Genesis Open itu Johnson meraih gelar dengan memimpin lima pukulan ketika Day berada di urutan bersama ke-64.Johnson merupakan pemain ke-20 yang mampu memegang posisi puncak sejak diberlakukannya sistem peringkat pada 1986."Ini kedengaran bagus, ini memberi saya kepercayaan diri besar, untuk bekerja lebih keras lagi dan mencoba meraih yang lebih baik," kata Johnson.Sementara itu pegolf AS Tiger Woods merupakan pemegang rekor terlama di posisi nomor satu dunia --- 684 pekan secara total, termasuk 281 pekan secara berturut-turut.Sedangkan pegolf Australia Greg Norman (331) merupakan pegolf lainnya yang pernah menjadi pegolf pemegang posisi nomor satu selama lebih 100 pekan.Pada Juni lalu, Johnson meloncat ke posisi tiga ketika dia memenangi turnamen utama AS Terbuka, dan sempat naik ke posisi dua sebelum akhir tahun 2016 dan turun kembali ke posisi tiga lagi.

Editor: AA Ariwibowo