Legenda Manchester United kembali datangi Vietnam

id

manchester united, denis irwin, david may

Hanoi (ANTARA News) - Klub sepak bola asal Inggris Manchester United mengumumkan bahwa mereka akan kembali ke Vietnam untuk menyelenggarakan pertemuan ketiga kalinya dengan penggemarnya di negara tersebut pada Maret.Temu penggemar bertajuk ILOVEUNITED itu akan digelar di Stadion Hoa Lu, Ho Chi Minh City, pada 4 Maret 2017 dan akan dihadiri oleh duta klub tersebut Denis Irwin dan sang legenda David May.Selama hari itu, sang legenda akan bertemu para penggemarnya dan merasakan budaya masyarakat setempat menjelang pemutaran siaran langsung pertandingan Manchester United melawan Bournemouth.Irwin dan May akan ambil bagian dalam sesi tanya jawab untuk menyampaikan pengalaman pribadi pada saat klub tersebut mengutamakan permainan.Mereka juga akan memberikan analisis, baik menjelang maupun setelah pertandingan berlangsung."Penggemar kami di Vietnam merupakan bagian dari sebagian besar yang menggairahkan klub dan pendukung setia kami. Kami selalu menerima sambutan selamat datang yang hangat dan tanggapan yang luar biasa di setiap ajang yang kami gelar di negara itu dan saya yakin hal itu tidak akan berbeda," kata Direktur Grup Manchester United, Richard Arnold, sebagaimana disampaikan dalam laman klub terkuat di Liga Utama Inggris itu."ILOVEUNITED merupakan cara kami berterima kasih kepada para penggemar atas dedikasi yang tak kenal lelah terhadap klub dengan membawa keceriaan dan suasana Old Trafford ke kota mereka," ujarnya seperti dikutip VNA.Selama acara berlangsung akan ada hiburan, pembagian hadiah, dan kompetisi persembahan klub tersebut. Para penggemar juga diberi kesempatan untuk menguji keterampilan mereka dalam permainan Bubble Football" yang menghibur hasil kreasi perusahaan mi Nissin yang menjadi mitra global klub tersebut.Kompetisi tersebut juga akan mempertandingkan beberapa tim beranggotakan tiga pemain yang bertanding satu sama lainnya di dalam gelembung raksasa.Tim yang memenangi seluruh pertandingan akan mendapatkan seluruh biaya kunjungan ke Old Trafford untuk menyaksikan pertandingan kandang Manchester United.(Uu.M038)

Editor: Fitri Supratiwi