Vin Diesel bernyanyi di lagu terbaru Selena Gomez

Selena Gomez, kygo, Vin Diesel

Jakarta (ANTARA News) - Bintang film "Fast & Furious" meminjamkan suaranya untuk lagu terbaru kolaborasi Selena Gomez dan Kygo "It Ain't Me" yang dirilis pekan lalu.Produser rekaman, penulis lagu dan DJ asal Norwegia Kygo membuat ulang lagu tersebut untuk mempertemukan suara Diesel dan Gomez."All love..." tulis Diesel dalam unggahan video versi baru "It Ain't Me" di akun Facebook-nya.Dia menulis lebih rinci di akun Instagram-nya. "WOW!!!! Versi baru lagu Kygo ada di laman Facebook saya. Saya melangkah keluar dari zona nyaman saya untuk yang satu ini, haha. Beritahu saya apa pendapat Anda," tulis dia."Terima kasih Kygo telah memproduksi HIT 2017 ini! Terima kasih karena telah mempercayai saya untuk menyanyikan lagu ini. Terima kasih Selena Gomez telah membawa suara yang indah . Sedih dan gembira secara bersamaan," sambung dia.Diesel tidak kehilangan rasa percaya diri ketika berada di depan mic. Sebelumnya dia juga pernah menyanyikan lagu "My Heart is Open" milik Maroon 5 dan "Stay With Me" milik Sam Smith yang sempat viral di internet.Diesel tengah bekerja sama dengan penyanyi dan penulis lagu Nicky Jam, dan baru-baru ini dia mengatakan kepada host acara "Late Late Show" James Corden bahwa dia tertarik untuk ikut dalam Carpool Karaoke, demikian Billboard.

Penerjemah: Arindra Meodia

Editor: AA Ariwibowo