MCNS lebarkan sayap ke India

MCNS lebarkan sayap

Percepat pemerkuatan daya saing global dan bisnis sistem polyurethane

TOKYO--(Antara/BUSINESS WIRE) -- Mitsui Chemicals & SKC Polyurethanes Co., Ltd. (Co-CEO: Ki Don Won, Shingo Shibata; perusahaan patungan 50:50 antara Mitsui Chemicals, Inc. dan SKC Co., Ltd.; MCNS) mengumumkan akan mendirikan anak perusahaan manufaktur dan penjualan produk sistem polyurethane (System house*) di Andhra Pradesh di India Selatan guna memenuhi tingginya permintaan pasar akan polyurethane.

Informasi singkat seputar perusahaan baru

1. Nama : MCNS Polyurethanes India, Pvt. Ltd.

2. Didirikan pada : Februari 2017

3. Modal : USD7,3 juta (sekira Rp 98 miliar)

4. Rasio ekuitas : Mitsui Chemicals & SKC Polyurethanes Co., Ltd. 100%

5. Lokasi : Sri City: NH-5, Tada P.O., Nellore Dist., Andhra Pradesh 524 401. India

6. Bisnis : Manufaktur dan penjualan produk-produk sistem polyurethane

7. Kapasitas : 13.000 ton/tahun

8. Jadwal : - Mulai konstruksi: Maret 2017

- Rampung konstruksi: Desember 2017

- Operasi komersial: Januari 2018

*System house: Pusat manufaktur dan penjualan yang menyediakan berbagai layanan premium, seperti penyesuaian formulasi bahan busa polyurethane, yang termasuk bahan-bahan yang berasal dari polyol, guna memenuhi kebutuhan individu.

Dengan populasi penduduk mencapai sekitar 1,3 miliar jiwa, India adalah negara dengan PDB tertinggi ketujuh di dunia, dengan pertumbuhan ekonomi tahunan mencapai 7% atau lebih tinggi dari perkiraan. India memproduksi sekitar empat juta unit mobil dan sembilan juta unit kulkas tiap tahun, sehingga permintaan akan polyurethane diprediksi akan terus meningkat. Banyak perusahaan otomotif dan elektronik rumah tangga Jepang dan Korea Selatan yang telah beroperasi di negara ini, khususnya di kawasan India selatan, dengan demikian, MCNS akan memperluas cakupan bisnisnya dengan memasok berbagai produk sistem polyurethane berkualitas tinggi melalui system house.

MCNS adalah perusahaan patungan 50:50 antara Mitsui Chemicals dan SKC, yang didirikan dengan memadukan unit bisnis polyurethane kedua perusahaan pada Juli 2015. Perusahaan ini memproduksi berbagai produk sistem dari system house yang tersebar di 10 lokasi di seluruh dunia, yang meliputi AS, Meksiko, Tiongkok, dan Polandia, dengan total kapasitas produksi mencapai 280.000 ton polyol, 250.000 ton MDI, dan 120.000 ton TDI. Dengan dibangunnya system house terbaru, MCNS akan mengembangkan bisnisnya di India dan mempercepat pembangunan daya saing globalnya dengan memperluas cakupan bisnis system house-nya, khususnya di negara-negara selain India yang memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi.

