BCL gandeng Reza Rahadian di konser tunggalnya

id

Bunga Citra Lestari, BCL, reza rahadian

Bunga Citra Lestari bersama sahabat yang mendukung konser tunggalnya "It's Me BCL" dalam temu media di Jakarta, Selasa (21/2/2017). (ANTARA News/ Arindra Meodia)

Jakarta (ANTARA News) - Penyanyi dan aktris Bunga Citra Lestari (BCL) akan menggandeng lawan mainnya dalam sejumlah film aktor Reza Rahadian."Reza adalah teman terbaikku, selalu mendukung aku, walaupun Reza bukan penyanyi, maka dari itu akan kejutan spesial," kata BCL dalam temu media, di Jakarta, Selasa."Reza amat sangat berbakat, ada sesuatu yang orang tidak lihat di Reza, dan itu akan terlihat di konser nanti," sambung dia.Menjadi salah seorang yang terlibat dalam konser tersebut, Reza Rahadian mengaku bangga dengan pencapaian BCL. Telah beberapa kali beradu akting dalam produksi layar lebar, Reza mengatakan tidak memiliki kesulitan untuk menciptakandengan BCL."Persiapannya waktu untuk latihan lagu yang akan dibawakan. Mengikuti jadwal Bunga di mana dia latihan disisipi 1 sampai 2 jam saya latihan, karena saya satu-satunya bukan penyanyi yang ikut gabung," ujar Reza.Konser yang akan digelar 1 Maret tersebut akan dibuat personal mungkin. Dengan tajuk "It's Me" konser tersebut merupakan persembahan BCL untuk mereka yang selalu mendukung BCL dari bukan siapa-siapa hingga saat ini telah menjadi istri dan memiliki anak.Oleh karena itu, dalam konser tersebut BCL juga menggandeng Pas Band. Band rock asal Bandung tersebut merupakan musisi pertama yang mengajak BCL memasuki dunia tarik suara."Awalnya tahu dari artikel tabloid kalau Bunga lebih percaya diri menyanyi dari pada main sinetron. Terus kami coba, ternyata pada saat take kita semua dibuat bengong dengan karakter suaranya yang tebel dan kuat banget," kata drummer Pas Band, Sandy."Ternyata sampai sekarang punya single yang meledak terus menerus. Kita semua salut," lanjut dia.Dalam konsernya nanti, BCL akan kembali membawakan lagunya bersama Pass Band "Ku Merindu" dengan aransemen berbeda."Ada latihan bareng (BCL). "Ku Merindu" akan diubah dari aransemen aslinya. Kita akan melihat Unge dengan kualitasnya yang sekarang," ujar Sandy.

Editor: Ida Nurcahyani