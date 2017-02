Musica salip Mutiara pimpin klasemen DSL

id

Surabaya (ANTARA News) - Klub unggulan Musica Champions menyalip Mutiara Cardinal Bandung untuk memimpin klasemen sementara Grup A Djarum Superliga 2017, setelah di pertandingan keduanya, tim Kudus tersebut menggulung Tjakrindo Masters 4-1.Salah satu penyumbang poin bagi Musica, Marc Zwiebler yan ditemui di DBL Arena, Surabaya, Selasa, mengatakan hasil pertandingan tersebut merupakan langkah awal yang baik bagi dia dengan memenangkan partai rubber game menghadapi pemain muda Chico Aura Wardoyo 20-22, 21-16, 21-12."Ini start yang bagus di pertandingan pertama saya di turnamen ini, walau saya harus bermain Rubber, akhirnya saya bisa memenangkan pertandingan," kata Zwiebler.Di pertandingan tersebut, Zwiebler menilai lawannya yang merupakan pemain pelatnas junior Indonesia tersebut, bermain cukup apik kala berhadapan dengannya, namun hanya kalah pengalaman dari pemain Jerman tersebut."Lawan saya kali ini adalah pemain muda Indonesia yang sangat berbakat, saya pernah lihat dia berlaga di kejuaraan dunia junior, tapi saya pikir saya merupakan pemain yang lebih berpengalaman, walau di game pertama saya kalah, tapi saya tetap sabar dan tenang hingga akhirnya saya bermain baik," kata pebulu tangkis berperingkat 10 dunia tersebut.Zwiebler yang menjadikan turnamen ini sebagai pemanasan menjelang turnamen yang akan ia ikuti berikutnya yaitu German Open dan All England, berharap timnya bisa menjuarai turnamen Djarum Superliga 2017 ini."Saya harap kami bisa juara, kamu lihat tiga bintang di dada ini? Seperti tim jerman punya empat bintang, jadi saya akan katakan musica tahun depan akan punya empat bintang," ujar dia.Senada dengan pemain ganda Musica asal Rusia, Vladimir Ivanov juga berharap Musica menjadi juara di Superliga tahun ini, mengulangi kesuksesan tahun 2015 lalu ketika dirinya juga membantu usaha tim untuk memenangkan pertandingan."Indonesian Superliga 2017 adalah pengalaman yang bagus buat saya, saya sudah main tiga kali di sini. Terakhir kali saya menang bersama musica champions dan semoga bisa mengulanginya lagi tahu ini," ujar dia.Ivanov yang berpasangan dengan Lee Yong Dae di pertandingan kedua Musica ini dan memberikan kemenangan pada timnya, merasa nyaman bisa bermain bersama pemain tenar asal Korea Selatan tersebut."Saya tadi main bareng Lee, dan merasa nyaman saat bermain bersama dia, dia tampil bagus, kontrol dan pergerakan serta pertahanannya bagus dan juga tergolong agresif. Ini tentu baik juga bagi saya yang akan mengikuti Jerman Terbuka dan All England, sehingga tampil di sini menjadi ajang pemanasan yang bagus sebelum menjalani turnamen selanjutnya," kata Ivanov.Dengan kemenangan 4-1 atas tim tuan rumah Tjakrindo Masters, Musica berhasil menyalip Mutiara Cardinal Bandung untuk menjadi pimpinan klasemen sementara Grup A dengan perolehan poin 448-304, hasil dari dua kali kemenangan.Adapun hasil pertandingan Musica pada Selasa (21/2) adalah:1. Marc Zwiebler vs Chico Aura Wardoyo 20-22, 21-16, 21-122. Lee Yong Dae/Vladimir Ivanov vs Sabar Karyaman Gutama/Franky Wijaya Putra 21-18, 21-123. Jonatan Christie vs Androw Yunanto 21-10, 21-74. Wahyu Nayaka Aryapangkaryanira/Vicky Angga Saputra vs Kevin Ezra/Hendra Gustiawan 14-21, 21-11, 14-215. Anthony S Ginting vs Hang Du Yu 21-11, 21-6

