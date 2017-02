Anies imbau relawan bantu korban banjir

id

Jakarta (ANTARA News) - Calon gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengimbau relawan dan simpatisan yang mendukungnya pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 membantu korban banjir di Jakarta."Jangan pakai baju dengan embel-embel partai. Bantu sebagai sesama warga Jakarta. Harap untuk bisa berbagi. Saya sudah berkoordinasi dengan tim," kata Anies melalui siaran pers dari Anies-Sandi Media Center di Jakarta, Selasa.Anies berharap relawan dan simpatisan membantu lingkungan sekitarnya seperti tetangga, teman atau keluarga yang menjadi korban banjir. Anies meminta relawan dan simpatisan menemani korban banjir, menjaga anak-anak dan mengantarkan bila diperlukan.Menurut Anies, korban banjir membutuhkan bantuan berupa baju, sarung, selimut serta berbagai kebutuhan lain seperti bedak gatal, minyak kayu putih, sabun, cairan antiseptik, popok sekali pakai, susu, minuman kemasan dan lain-lain.Bantuan untuk korban banjir Jakarta bisa dikumpulkan di Posko Pemenangan Anies-Sandi, Jalan Cicurug No 6, Menteng, Jakarta Pusat; Kantor DPP Partai Gerindra, Jalan RM Harsono No 54, Ragunan, Jakarta Selatan dan Kantor DPW PKS DKI Jakarta, Jalan Letjen Soeprapto No 17, Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat."Pastikan bantuan yang dikelola dikoordinasikan dengan aparat. Turuti perintah aparat, bantu mereka. Jangan mempersulit kerja aparat," tuturnya.Anies mengajak seluruh relawan dan simpatisan membuktikan bahwa Jakarta adalah rumah bersama dan warganya saling membantu.Pemungutan suara Pemilihan Gubernur DKI Jakarta telah dilaksanakan pada Rabu (15/2), diikuti tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur.Mereka adalah Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni yang diusung Partai Demokrat, PPP, PKB dan PAN; Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat yang diusung PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Hanura dan Partai NasDem dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno yang diusung Partai Gerindra dan PKS.

Editor: Ruslan Burhani