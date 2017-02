Hasil putaran kedua Dubai, Kerber melaju, Muguruza mundur

id

Dubai (ANTARA News) - Petenis Jerman Angelique Kerber melaju di kejuaraan tenis Dubai setelah pada putaran kedua mengalahkan sesama Jerman Mona Barthel dengan skor akhir 6-4, 6-3, sementara Garbine Muguruza Blanco asal Spanyol mundur tanpa menyelesaikan pertandingan melawan lawan Ukrania-nya Kateryna Bondarenko.Berikut hasil pertandingan putaran kedua tunggal putri kejuaraan tenis Dubai, Selasa, mengutip Gracenote:7-Elina Svitolina (Ukraina) mengalahkan Zheng Saisai (China) 7-5 6-11-Angelique Kerber (Jerman) mengalahkan Mona Barthel (Jerman) 6-4 6-3Peng Shuai (China) mengalahkan 9-Barbora Strycova (Republik Ceko) 6-3 6-2Anastasija Sevastova (Latvia) mengalahkan Alison Riske (AS) 6-4 6-7(3) 6-2Kristina Mladenovic (Prancis) mengalahkan 2-Karolina Pliskova (Republik Ceko) 6-2 6-410-Caroline Wozniacki (Denmark) mengalahkan Viktorija Golubic (Swiss) 6-4 6-2Kateryna Bondarenko (Ukraina) mengalahkan 5-Garbine Muguruza Blanco (Spanyol) 4-1 (Muguruza mundur)Christina McHale (AS) mengalahkan Naomi Osaka (Jepang) 6-3 6-4Lauren Davis (AS) mengalahkan Kristyna Pliskova (Republik Ceko) 1-6 6-1 6-34-Agnieszka Radwanska (Polandia) mengalahkan Elise Mertens (Belgia) 6-3 6-2Ana Konjuh (Kroasia) mengalahkan 12-Samantha Stosur (Australia) 6-4 6-3Wang Qiang (China) mengalahkan Ons Jabeur (Tunisia) 6-3 6-1Catherine Bellis (AS) mengalahkan Laura Siegemund (Jerman) 7-5 7-6(3)Ekaterina Makarova (Rusia) mengalahkan 3-Dominika Cibulkova (Slovakia) 6-2 4-6 6-2Monica Puig (Puerto Riko) mengalahkan 15-Caroline Garcia (Prancis) 6-1 4-6 6-28-Elena Vesnina (Rusia) mengalahkan Misaki Doi (Jepang) 6-2 7-5.(Uu.SYS/I015)

Editor: Suryanto