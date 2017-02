id

indeks wall street, indeks dow jones, nasdaq, pajak trump

New York (ANTARA News) - Saham-saham AS terus mengalami rally dalam sepekan terakhir, dengan tiga indeks utama Wall Street ditutup pada rekor tertinggi pada perdagangan Selasa waktu setempat atau Rabu dinihari WIB.Harga saham-saham Wall Street naik tajam setelah pernyataan ketua bank sentral AS the Federal Reserve Janet Yellen mengenai ekonomi AS direspon positif para investor, menurut Xinhua dalam laporannya.Yellen mengatakan pada hari Selasa bahwa Fed akan mempertimbangkan apakah akan menaikkan suku bunga pada pertemuan yang akan datang."Pada pertemuan yang akan datang kami (Komite Pasar Terbuka Federal) akan mengevaluasi apakah lapangan pekerjaan dan inflasi terus berkembang sesuai dengan harapan tersebut, dalam hal penyesuaian lebih lanjut dari tingkat dana federal kemungkinan akan sesuai," kata Yellen.Dia memberi penilaian optimistis mengenai ekonomi, mengatakan bahwa ekonomi telah terus membuat kemajuan ke arah tujuan ketenagakerjaan yang maksimal dan stabilitas harga.Indeks Dow Jones Industrial Average (DJIA) ditutup naik 0.6 persen atau 118,95 poin ke rekor tertinggi 20.743,00, S&P 500 (SPX) naik o,6 persen pada rekor baru 2.365,38, 14,22 poin lebih tinggi.Sedangkan indeks komposit Nasdaq terangkat 27,37 points atau 0,5 persen pada level tertinggi 5.865,95, demikian mengutip Xinhua dan Market Watch.

Editor: Suryanto